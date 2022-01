Instantáneas

Enero 09, 2022 - 06:30 a. m.

2022-01-09

Por:

Carlos Duque

Arranca un nuevo año y no tengo optimismo qué ponerme.



Un periodista radial gobiernista dice que episodios como el de Arauca son culpa de Santos que no ocupó territorios Farc después de los acuerdos. Entonces el gobierno Duque implanta su ‘Paz con legalidad’, que es presencia de Estado limitada a la ocupación militar. “Bala es lo que hay”.



Duque da la orden terminante a Molano de recuperar el control de los territorios y acabar con los ataques, los enfrentamientos, las masacres, los desplazamientos y los asesinatos pero que las bandas ilegales, guerrillos, narcos y paras no acatan órdenes del gobierno.



Y los que no mueren en esta guerra quedan deambulando por ahí muertos de miedo.



Lástima que el informe final de la Comisión de la Verdad se conocerá solo después de elecciones. La verdad sobre el conflicto sería un aporte vital de información para la decisión del voto ciudadano en estas elecciones, las más trascendentales de los últimos 100 años.



Que Duque seguirá hasta agosto como presidente encargado.



Tiene uno que ser muy tarado para no entender que el mensaje de Encanto es que la solución a nuestra tragedia de violencia, paramilitarismo, narcotráfico y desplazamientos es el poder de la fantasía. Insensibles, no sabemos apreciar el hechizo de nuestro país.

Inquietante enigma navideño. ¿La forma esférica perfecta de los buñuelos obedece a las mismas leyes que dan forma a los planetas en el universo? Yo gastrónomo.



Para mí esta es la frase del año: “Fairy tales of eternal economic growth” -Greta Thunberg a propósito de la parodia de la Cumbre Climática de Glasgow.



***

​

Con inmenso pesar y por compromisos profesionales debo suspender por un tiempo la columna que he venido publicando cada domingo en este espacio durante los últimos cinco años. Agradezco de corazón a esta casa editorial, que haciendo honor a su vocación periodística democrática, ha acogido con respeto y cariño esta fábrica de Instantáneas.



Y gracias a ustedes, queridos lectores, por soportar mis escritos nacidos del interés de hacer pensar sobre nuestra realidad. Gracias por su lealtad y hasta pronto.



