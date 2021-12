Instantáneas

Diciembre 19, 2021 - 06:35 a. m.

2021-12-19

Por:

Carlos Duque

El problema no es el ausentismo. Son las mafias políticas que llevan al Congreso sus fichas, no para tratar de solucionar los graves problemas del país sino para beneficio de sus intereses. Por eso es urgente votar bien en marzo. Esto tiene que cambiar.



La vagancia de los congresistas no es cuestión de si hacen o no presencia física o virtual en las sesiones de trabajo. El ausentismo es peor cuando asisten, pero en lugar de participar en los debates se dedican a dormir, compartir memes y atender por chat sus asuntos personales.



Difícil saber si Gabriel Santos, el congresista uribista, hijo de Pacho y sobrino de Juan Manuel es ficha de Pacho o de Juan Manuel.



No me gusta el proyecto que pretende reducir las vacaciones a los congresistas. Si en los ocho meses que 'trabajan' realizan las patrañas y torcidos que logramos pillarles, imagínense lo que harían si se les aumentara a diez meses.



Barbosa diciendo que detrás de toda crítica a la fiscalía se esconde un delincuente es tan grotesco como si alguien asegurara que detrás de toda acción de la Fiscalía se esconde un delincuente.



La campaña electoral es la temporada en la que a los políticos de maquinaria se les alborota la empatía y sensibilidad con los pobres, los ancianos, las mujeres, las víctimas, los desempleados, los niños, la lucha contra la corrupción y el cambio climático que ignoraron durante el cuatrienio anterior.



Vea pues, Emilio Tapia hace preacuerdo con la Fiscalía. No hay muro carcelario que pueda retener a un cerebro criminal de apellido Tapia.



Apreciado Carlos Fernando Galán: como gesto de transparencia y respeto con sus electores, con la opinión pública y la memoria de su padre, sería importante una declaración pública en la que se comprometa a que, de salir elegido senador no renunciará a mitad de periodo para lanzarte a la alcaldía de Bogotá.



Cómo andan de queridos con Petro tantos medios que antes lo atacaban. Empezó la sapería y la autocensura. Pasos de animal grande.



Si las cuentas de votos propios no te alcanzan para llegar al Congreso o la presidencia, abre la puerta de la coalición a las maquinarias pero sin exigir certificado de vacuna contra la paracoronacorrupción.



Madurar es perder con alegría la inocencia y enfrentar con serenidad e imaginación el reto de sobrevivir en medio de un mundo que se extingue.

​Sigue en Twitter @_carlosduque