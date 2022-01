Instantáneas

Enero 02, 2022 - 06:30 a. m.

2022-01-02

Por:

Carlos Duque

Con mis deseos para que juntos enfrentemos la incertidumbre y hagamos del 2022 el gran escenario para la causa de la salud pública, la resiliencia, y las transformaciones pendientes.



¡Pilas pueblo! La felicidad del nuevo año está en sus manos y empieza el 7 de agosto. Recuerde que este año se vota la revocatoria de la omnipotencia uribista. ¿Ya inscribió su cédula?



Cierto, hay adultos que a pesar de las evidencias no aceptan que el niño Dios son lo papás o que los falsos positivos existieron. Es fácil entenderlos ya que si lo aceptan arruinarían todas sus fantasías.



Leo la noticia que “Presidencia firmó millonario contrato para medir percepción de gobierno Duque”. Mirarse en el espejo de la opinión al final de un desastroso gobierno es puro masoquismo presidencial.



¿Cómo así que la Cidh le ordenó a la Procuraduría violar la Constitución colombiana? Cosa descabellada.



El Antropoceno es esta era geológica de niños ambientalistas y adultos negacionistas.



Don’t look up es una película que nos invita a reflexionar sobre el peligro que representa la indolente complicidad de los poderes político, económico y mediático ante la amenaza inminente de una tragedia global. No importa si la vemos como comedia o tragedia, el mensaje es: ¡Look up!



Voté por Claudia López y no le quitaré mi apoyo ni puel POT.



¿Al fin qué es eso que llaman Seguridad Ciudadana? La palabra seguridad es un peligro en manos de un poder que se siente amonestado por la ciudadanía inconforme.



¿Qué pasa con James Rodríguez? Una estrella que alcanzamos a soñar disputando el Olimpo del deporte con los messi, los ronaldo y los neymar, y que de repente se ve atrapado en el limbo de la mediocridad. Todo un misterio, parece rezado.



Si queremos sobrevivir a la adversidad debemos aprender del coronavirus: hay que mutar.



Fui a ver Encanto con mi nieta. Debo confesar que nunca había sentido tanta emoción de ver una arepa con queso.



