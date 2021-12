Instantáneas

Diciembre 12, 2021 - 06:35 a. m.

2021-12-12

Por:

Carlos Duque

Vuelve la esperanza a la Coalición de Centro. Regresa Humberto de la Calle para encabezar la lista de la Coalición al Senado. Poderoso aporte. Solo falta Íngrid.



Como respuesta al rechazo de la prensa y la opinión a la pretensión del Congreso de sacar adelante la ley mordaza a la libertad de expresión, las bancadas de la coalición de gobierno actúan amenazantes como cualquier funcionario público pillado conduciendo ebrio: ¡Usted no sabe quien soy yo!



Detrás de todo intento de la Fiscalía, el Congreso y demás poderes del Estado de acallar las voces críticas de la prensa y la opinión pública hay una tiranía parapetada.



Equipo por Colombia es una disidencia calculada del Centro Democrático.



Candidatos de la derecha que insisten en llamar seguridad a la violación de DDHH.



David Barguil dice que él ha podido llegar a donde está gracias a su madre quien con esfuerzo y sacrificio logró garantizar su educación. Qué pena con la mamá.



Más aburrido que Óscar Iván esperando la orden de Uribe de renunciar a su aspiración y respaldar la candidatura de Fico como ganador de la consulta de Equipo por Colombia.



“Venezuela, de santuario a camposanto de la Segunda Marquetalia”.

Acertado comentario de @Polimarti a una historia de traición a la Paz.



La euforia explosiva de la pólvora con la que gente insensata celebra las fiestas de Navidad y Año Nuevo, además de niños quemados y tragedias familiares, aterroriza a los animales, seres que también tienen derecho a una feliz Navidad. No más pólvora.



Esa sensación terrible de que no solo se está acabando el año sino lo poco que nos queda de democracia.



Como diría Tanja Nijmeijer al recibir su cartón universitario que la acredita como magister en interculturidad, desarrollo y paz territorial: “En la guerrilla di plomo, hoy diploma”.



