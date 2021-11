Instantáneas

Noviembre 14, 2021 - 06:35 a. m.

2021-11-14

Por:

Carlos Duque

A Duque en la cumbre de Glasgow se le olvidó mencionar en su discurso que apoya el fracking, la fumigación con glifosato, que nada de la firma del acuerdo de Escazú, que gran parte de la deforestación se debe a la expansión de la industria ganadera y que somos el país con mayor índice de ambientalistas asesinados.



Voluntad, lo que se dice voluntad política del gobierno para proteger el medio ambiente, más bien Escazú.



Como decía mi mamá: “Luz de plaza, oscuridad de casa”.



Y a su regreso de su gira internacional, como premio por declarar a Irán enemigo de Colombia, Duque condecora a Molano. Qué falta de decoro.

Gobierno y oposición tienen un enemigo común: Molano.



La Coalición de la Esperanza ya tiene la mejor cabeza de lista al Congreso. Solo falta hacer realidad una coalición coherente, audaz y políticamente responsable que lo respalde.



Lo que si hace tremenda falta es la lista única de candidatos al Congreso por la que no debemos votar.



Como dice nuestro flamante registrador Vega: “El que no sienta garantías no debería presentarse”. Parece que fuera el registrador de Daniel Ortega.



“¿A quienes se les entrega las políticas de cannabis? A las empresas canadienses. Las comunidades negras, indígenas y mujeres víctimas de esta política de drogas quedaron excluidas” - @FranciaMarquezM



Nada tan parecido a La Coalición de la Esperanza como la Selección Colombia: ni fu ni fa, y la hinchada esperando que se recupere James.



‘Yo me llamo’ James: Sergio Fajardo



¿Y de Centros Poblados, los 70 mil millones embolatados y la frustración de millones de estudiantes que se quedaron esperando conectividad, qué?



El aislamiento en esta pandemia les ha pegado tan duro a algunas personas que hasta les parece chévere las llamadas del call center del banco los fines de semana y en horarios no laborales.



