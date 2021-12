Instantáneas

Diciembre 05, 2021 - 06:35 a. m.

2021-12-05

Por:

Carlos Duque

La Cumbre de la Alianza del Pacífico que se llevará a cabo el 11 de este mes, y a la que ya no viene Biden, se reunirá en Cartagena, nuestra heroica sede Caribe y no en Cali, capital del Pacífico colombiano. Mi Cali bella, tan cerca de Estados Unidos pero tan lejos de Buenaventura.



El problema no es de pasaportes. La tragedia es que tantos colombianos quieran dejar el país.



Si quieren salir del país olvídense del pasaporte, cojan trocha.



La verdadera paz social no se logra con ideas totalitarias y discursos violentos en el transcurso de una campaña. La larga guerra de corrupción y desigualdad que hemos tejido requiere gobiernos de convergencia que activen la transición democrática basada en la justicia y los DDHH.



Los responsables no son los pactos y coaliciones electorales cosméticas de campaña sino la convergencia real de compromisos políticos que garanticen un programa colegiado de gobierno para sacar adelante las reformas que el país necesita.



El Pacto Histórico le abre los brazos a Luis Pérez: ‘Perder es cuestión de método’.



”¿Qué clase de 'pacto histórico' estarán dispuestos a firmar Petro y Luis Pérez?”



En ocho meses los colombianos completamos los cuatro años de aprendizaje con el actual gobierno. Las urnas dirán si aprendimos la lección.



La diferencia del Centro Esperanza con las poderosas alianzas de maquinarias políticas tradicionales es que sus votos están en ese 70% de electores de opinión independiente. Y eso de entrada genera confianza.

Gran responsabilidad, ojalá no defrauden.



Con Ingrid en la lista de precandidatos del Centro Esperanza la consulta de marzo de esa convergencia sería campeona.



Ya es hora de que el salario mínimo sea declarado patrimonio cultural intangible de la clase trabajadora.



La sombra es la expresión más bella de la luz. La fotografía me ha enseñado a descubrir los hechizos de la sombra.



Dios inventó la luz, Niépce la fotografía, y Kodak las cámaras que los japoneses fabrican... y así.

​Sigue en Twitter @_carlosduque