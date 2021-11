Instantáneas

Noviembre 28, 2021 - 06:35 a. m.

2021-11-28

Por:

Carlos Duque

Zuluaga candidato del Centro Democrático. Cero Iván dos.



María Fernanda Cabal no confía en los datos de la Registraduría del Centro Democrático. Eso salió mal.



Lanzado del libro ‘Los Pecados de la Paz’. El General estaba en mora.



-¡Quédese ahí Jorgito!, dice la Coalición de la Experiencia.



Si no hubo Acuerdo de Paz, ¿qué vino a celebrar el Secretario de la ONU?



Sergio Fajardo saldrá limpio del bollo de Hidroituango, pero eso sucederá cuando su candidatura ya no signifique una amenaza para sus competidores. Así, al estilo colombiano de hacer política.



A propósito de la entrega de las obras del cruce de La Línea: Inaugurar no es realizar. El domiciliario adjudicándose la preparación de la pizza. Feo.



Candidatos y candidatas: favor no confundir información con comunicación, tecnología con creatividad, pueblo con ciudadanía, ni crecimiento con bienestar.



Alejandro Gaviria, el candidato ateo ingresará a la Coalición de la Esperanza, Dios mediante.



“Si golpean a una las golpean a todas”, dice la estúpida campaña de Barguil. No solo es una idea mal fusilada sino que parece no entender que cada vez que violenta sin autorización la imagen de una mujer las está golpeando a todas. Preocupante.



Es patético el papel de los candidatos invitados a debatir en los congresos de los gremios económicos. Petro los pone en aprietos con sus críticas y propuestas y ellos, en lugar de refutarlo con argumentos se dedican a calificarlo de castrochavista ignorante.



Síntesis. La tesis de Jennifer Arias es que si hubo plagio fue a sus espaldas. Ahí va.



Los protocolos de guerra no se le aplican a los antagonistas políticos. La oposición no es un país enemigo.



Sigue en Twitter @_carlosduque