Instantáneas

Noviembre 21, 2021 - 06:35 a. m.

2021-11-21

Por:

Carlos Duque

Alejandro Gaviria gana una nueva batalla contra el cáncer. Esta vez contra el carcinoma del viejo Partido Liberal al cual pretendió rescatar de la peste de la corrupción y la politiquería exponiendo su propia vida política. Otra segunda oportunidad es posible.





Un día eres el salvador del desgastado y corrupto Partido Liberal y al siguiente descubres que eras el idiota útil con el que pretendían lavar su imagen prostituida. Te das cuenta que Colombia no tiene futuro en manos de esa parodia liberal. Feliz decepción.



Se rompió el patrocinio tóxico del corrupto Partido Liberal liderado por César Gaviria a la candidatura de Alejandro Gaviria. No hay mal que por bien no venga



“Colombia tiene futuro” pronosticaba Alejandro Gaviria desde su buena intención de rescatar al viejo y corrupto Partido Liberal para la causa de una nueva Colombia. Duro despertar a la realidad.



Alejandro entendió que ‘Colombia tiene futuro’ pero no de la mano del Partido Liberal de César Gaviria. La bofetada del Gaviria traidor lo lleva a entender que eso que él llama futuro está en el centro izquierda de la Coalición de la Esperanza; el Nuevo Liberalismo.



Ya ni el reinado de belleza nos importa. Por eso estamos así.



¿Y para cuando la despenalización de la opinión?



La gran mayoría de artistas evitan asumir públicamente su compromiso político para no perder compradores. Triste radiografía de una sociedad intolerante y gobiernos autoritarios donde pensar diferente se castiga.



Esto se arregla el día que los artistas asuman públicamente su compromiso político. Todo gobierno debe ser la expresión de la visión creativa de la sociedad que pretende representar. ¡Ánímense queridos!



“Lo realmente increíble es que unos cohetes de cartulina y un disfraz de Hitler hayan destituido más policías que el asesinato de decenas de jóvenes en las protestas de mayo.” @AlejandraTuk en Twitter



Dilema. El aborto es la eutanasia practicada a una criatura inocente, y la eutanasia es el aborto practicado por voluntad de la criatura.



Yo todo juicioso con mi certificado de vacunación covid en foto, en código QR y físico laminado, y en el día sin IVA no se exige. Locombia tierra querida.

​Sigue en Twitter @_carlosduque