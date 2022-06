Acción de Ecopetrol ha caído 27,36%  en lo corrido de la semana tras las elecciones

La Bolsa de Valores de Colombia (BVC) acumula una pérdida de 7,92% desde que concluyeron las elecciones presidenciales el pasado fin de semana. La acción que más retrocede es Ecopetrol con una caída de 27,36% hasta los $2.005, según el precio de cierre de la especie este jueves en el mercado público.



Si bien la elección de Gustavo Petro como presidente de la República ha creado incertidumbre en el mercado por cuenta de propuestas como detener la exploración petrolera para transitar hacia energías limpias, la caída en los precios internacionales del crudo y su volatilidad tras la noticia de un plan del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para reducir el costo de los combustibles de autos han incidido en el comportamiento de la petrolera estatal.



“Aunque vimos moderación en los movimientos del mercado local, Ecopetrol sigue lastrado, no tanto por la coyuntura nacional, sino por los retrocesos del crudo, en una sesión de poco apetito por el riesgo”, aseguró Sharon Vargas, analista de portafolio de Itaú Comisionista de Bolsa.



La especialista agregó que la incertidumbre que genera el cambio de sistema económico, y que amenaza la industria extractiva ha llevado a los inversionistas a disminuir sus posiciones en el activo hasta que se conozca más información acerca de las intenciones de la nueva administración sobre este tema.



Por ahora, el precio objetivo de los analistas se encuentra en $3.358 en promedio. De hecho, la más reciente actualización de esta índole fue realizada ayer por cuenta de Hsbc, fijando el valor en $3.000. Allí también destacan precios puestos por Credicorp Capital ($29.000), Larraín Vial ($3.179), Grupo Santander ($3.358), Goldman Sachs ($3.238), Acciones & Valores ($3.200) o Davivienda Corredores ($3.300), entre otros.



En el listado de los títulos que más pierden valor le siguen Mineros, también involucrada con el sector de commodities, cuya caída ha sido de 15,1% hasta los $2.380. Así mismo destacan preferencial Grupo Argos, con -13,67%; BAC Holding International, con -12,5%; preferencial Grupo Sura, con -11,1%; Grupo Energía Bogotá, con 10,1%; Banco de Bogotá, con -9,3% y Enka de Colombia, con -9,09%. Los únicos papeles que presentan una variación positiva son Grupo Aval, con un aumento de 5,34%; Nutresa, con 4,22%; Grupo Sura, con 2,85; ETB, con 1,94%; Grupo Argos, con 0,37%.



Sin embargo, queda la duda de si es buen momento para salir de las posiciones que se tienen en estas compañías o mantenerse a la espera de que se estabilice el mercado. Al respecto, Andrés Moreno, analista financiero y bursátil, asegura que en la medida en que Gustavo Petro muestre cuál va a ser su gabinete y sus ministros de Energía o Hacienda va a ayudar mucho a entender hasta dónde va a parar de corregir.



"La volatilidad no solamente va a seguir por temas locales sino por temas internacionales. En julio seguirá la oscilación por el alza en las tasas de interés de la Reserva Federal y el Banco de la República. No es un buen momento para vender acciones ya que se mantienen baratas y la mayoría está por debajo del valor en libros y el año pasado; de hecho, es un buen momento para comprar títulos", dijo el especialista.