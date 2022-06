"Visiones diferentes sobre la misma patria": Uribe aceptó reunirse con Gustavo Petro

El expresidente Álvaro Uribe confirmó que aceptó la invitación de Gustavo Petro para reunirse y dialogar, en el marco del plan del recién electo presidente de construir un gran acuerdo nacional.



A través de sus redes sociales, Uribe dio a conocer la aceptación a la reunión. De esta forma, el líder de la derecha y el de la izquierda del país, se reunirán de cara al nuevo Gobierno de Petro.



"Agradezco la invitación del Presidente Gustavo Petro. Acudiré a la reunión en representación del Centro Democrático. Son visiones diferentes sobre la misma patria", fue el mensaje del expresidente y exsenador.

Agradezco la invitación del Presidente Gustavo Petro.



Acudiré a la reunión en representación del Centro Democrático. Son visiones diferentes sobre la misma patria. — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) June 24, 2022

Lea también: Reforma Tributaria y Código Electoral, los primeros proyectos que Petro le presentará al Congreso



Cabe recordar que la invitación a Uribe por parte de Petro la hizo a través de su discurso en la entrega de credenciales que le entregó el Consejo Nacional Electoral como presidente electo del país para el periodo 2022-2026.



“He invitado a Álvaro Uribe Vélez, al que me he opuesto durante todo este siglo, a hablar conmigo sobre temas de país. Pero es simbólicamente porque, adicionalmente, lo que queremos es que en realidad millones de colombianos y colombianas se pongan en modo diálogo. Diálogo vinculante, es decir, no es diálogo simplemente por hablar, y diálogo para tomar decisiones”, expresó Petro.



La confirmación de este encuentro se da después de la reunión que sostuvieron Iván Duque y Gustavo Petro en la Casa de Nariño para dialogar respecto al empalme entre ambos gobiernos, proceso el cual inicia este viernes.