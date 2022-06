Reforma Tributaria y Código Electoral, los primeros proyectos que Petro le presentará al Congreso

Tras recibir la credencial como nuevo Presidente de la República, Gustavo Petro anunció que los dos primeros proyectos que presentará al Congreso serán la Reforma Tributaria y el Código Nacional Electoral.



Con respecto a la reforma tributaria, el mandatario electo aseguró que la misma no será para afectar la comida de los colombianos, sino que estará enfocada para que aporten los 5.000 más ricos del país. "No es para que gravite sobre la comida de los colombianos", planteó el mandatario entrante, quien aseguró que se compromete a que se enfrentará la corrupción para que se tenga claro que los recursos de los impuestos no se perderá. Planteó que de esa forma se puede llegar a tener una mayor riqueza de parte de las empresas.



El mandatario entrante además destacó la importancia que tendrá en su gobierno los llamados diálogos en los que estén las comunidades de los pueblos, los barrios, además incluso de las élites económicas y políticas a las que llamó también a sentarse a hablar sobre los temas de país.



Petro volvió a insistir en que esos diálogos estén el excandidato presidencial, Rodolfo Hernández, como también a su principal contradictor, el expresidente Álvaro Uribe.



Frente al Código Nacional Electoral, el nuevo presidente anunció que espera presentar el mismo proyecto que se cayó en la Corte Constitucional, y pidió a la Registraduría y al Consejo Nacional Electoral acompañar el trámite del mismo.



Petro aprovechó a destacar la labor que cumplió la organización electoral en cabeza del registrador, Alexander Vega, en todo el proceso de elección.



También en su discurso destacó la participación electoral que tuvieron los jóvenes en su elección. Al respecto dijo que una de las acciones que adelantará será impulsar un sistema nacional de orquestas en el país, que tendrá el apoyo importante de la experiencia de la Orquesta Filarmónica de Bogotá.



En la misma ceremonia recibió su credencial Francia Márquez, como nueva Vicepresidenta de la República. Incluso se le notó la emotividad al recibir la credencial, para lo cual aprovechó a bailar.



Márquez igualmente destacó que agradecía a la organización electoral todo el proceso democrático que se lideró. Igualmente manifestó que "espero que nunca más se vuelva a decir en el país que no se puede", esto en relación a destacar el triunfo del domingo y reiteró su frase que "hay que vivir sabroso".