Rodolfo Hernández aceptará como independiente su curul en el Senado 

Rodolfo Hernández sí irá al Congreso, así lo confirmó el mismo excandidato presidencial a través de un comunicado en el que informó que aceptará la curul que le corresponde en el Senado por haber quedado en segundo lugar en la segunda vuelta presidencial.



Tras haberlo meditado por varios días y luego de que el Consejo Nacional Electoral declarara oficial la elección de Gustavo Petro como Presidente de la República, el excandidato de la Liga de Gobernantes Anticorrupción anunció que sí asumirá la credencial que le corresponde en el Congreso.



Hernández, quien fue enfático en que reconoce a Gustavo Petro como el legítimo ganador de la jornada electoral del domingo 19 de junio, detalló que "asumiré la credencial de senador que se me ha expedido en virtud del artículo 24 de la Ley 1909 de 2018".



Además, a través del comunicado, Hernández manifestó que en el Congreso asumirá una posición independiente frente al gobierno de Gustavo Petro. Incluso, aseguró que apoyará las iniciativas que el Presidente presente y él considere buenas para el país, pero que cuestionará las que no.



Tras confirmar que sí irá al Senado, Hernández hizo un llamado a Gustavo Petro a que convoque a un acuerdo nacional que esté construido sobre la base que, según recalcó, el país necesita.



"Espero que la convocatoria del presidente electo a un gran acuerdo nacional sea verdadero y genuinamente construido sobre la base de que nuestro país reclama profundos cambios cimentados en los más cars valores democráticos consagrados en la Constitución Política de 1991. Bajo estas premisas actuaré en consecuencia, en tanto no se rompan esos compromisos que ha reiterado que respetará el presidente electo Gustavo Petro", precisó Hernández.