"No estamos haciendo compras a última hora": Duque a Petro por polémica de los aviones 

Luego de que el presidente electo, Gustavo Petro, pidiera al gobierno actual suspender la compra de aviones para las instituciones públicas, el mandatario saliente, Iván Duque, se pronunció y aseguró que no es cierto que se estén gestionando nuevas adquisiciones.



En respuesta a Petro, quien aseguró que una vez él asuma el poder vendería los supuestos nuevos aviones, el presidente Duque explicó que sí se han hecho estudios porque hay equipos que requieren actualizarse, pero que en lo que queda de su gobierno no se realizará ninguna compra.



"Nosotros no estamos haciendo compras de aviones suntuarias, no estamos haciendo compras de equipamiento militar que corresponda a decisiones de último momento o de ventoleras", mencionó Duque.



Incluso, el Presidente explicó que la actualización de aviones y de equipo militar no ha sido tema solo de su gobierno, sino que ha sido un proceso que han adelantado diferentes mandatarios teniendo en cuenta el presupuesto que tiene el país en materia de defensa nacional.



"Colombia ha tenido un plan de adquisiciones porque hay muchos equipos que están en obsolescencia, hay otros que se han ido reemplazando, pero esto no es algo de este gobierno, sino que ha sido un proceso regular que tiene el país, que están en el presupuesto", mencionó.



Al respecto, Duque recalcó que cada uno de los gastos que se han realizado en su gobierno en materia de equipamiento militar tienen una explicación y, enfatizó en que el Presidente electo conocerá más a fondo sobre esa situación en el proceso de empalme que realizará con su gobierno.



"No hay gastos que se eroguen que no tengan una explicación presupuestal. Yo creo que es importante que se haga una revisión cuando empiece el empalme y con el equipo de Defensa se darán cuenta de qué se trata", precisó Duque.



Cabe recordar que, aunque el pasado mes de mayo se habían adelantado conversaciones con Ecuador para adquirir el avión presidencial de ese país y de que su Mandatario hubiera asegurado que esa transacción se iba a realizar por una cifra de $8 millones de dólares, Duque negó esa compra.



Frente a ello, Duque respondió que, si bien sí es necesario renovar la flota de aviones de la Fuerza Aérea de Colombia que prestan el servicio de traslado de tropas militares, en lo que queda de su gobierno no se iba a realizar ninguna compra en ese sentido.



Aunque, según El Tiempo, la Policía Nacional manifestó que se habría firmado un convenio para la compra de seis aviones en un proceso que se planteó en 2016, el medio manifestó que de esas aeronaves ya se habrían adquirido 3 las cuales no habrían sido compradas por la Policía, sino por la Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana. Hasta ahora, el presidente Duque no se ha pronunciado sobre este supuesto negocio.