Petro, a punto de anunciar primeros ministros; los nombres que más suenan para el gabinete

Conforme avanzan los días, tras la elección de Gustavo Petro como el próximo presidente de Colombia, se va agitando el sonajero de los posibles ministros que lo acompañarán en su Gobierno.



Esta semana los ojos de los colombianos están puestos en quién estará a la cabeza del Ministerio de Hacienda, puesto que, dicen algunos analistas, de acuerdo a quien asuma las riendas de las finanzas públicas, dependerá la tranquilidad del sector privado y el efecto que podrá tener el precio de la moneda de los Estados Unidos.



“Nosotros tenemos hoy el principal equipo económico que se pueda configurar, incluso en la historia reciente de Colombia. Exministros como Rudolf Hommes o Alejandro Gaviria. Hemos invitado a José Antonio Ocampo y personas que nos vienen acompañando como Luis Jorge Garay, Jorge Iván González, Ricardo Bonilla, el profesor (Salvador) Medina, el profesor Reyes y como Cecilia López Montaño”, dijo Petro en entrevista con Blu Radio la semana pasada.



Con este pronunciamiento, el electo Presidente dio visos de quiénes podrían ocupar la dirección de las finanzas colombianas.



En esta semana ha tomado fuerza el nombre del economista Gaviria, quien durante el mandato del expresidente Juan Manuel Santos se desempeñó como ministro de Salud.



Sin embargo, existe el rumor de que el exrector de la Universidad de los Andes también tendría en sus planes aspirar a la Alcaldía de Bogotá.



Asimismo, se ha hablado mucho de los exministros de esta cartera, Hommes, quien la lideró en el período de gobierno de César Gaviria y Ocampo, quien se desempeñó en el mandato de Ernesto Samper, y posteriormente fue director del DNP y ministro de Agricultura.



No se descartan a las economistas, Carolina Soto, viceministra de Hacienda en 2013 y excodirectora del Banco de la República y Cecilia López, quien lideró los ministerios de Agricultura y Medio Ambiente. Así como al exsecretario de Hacienda de Bogotá Ricardo Bonilla.



“Estoy pensando en una ministra, con capacidad, tanto en el terreno de Derechos Humanos, como en liderazgo de hombres uniformados. Ahí está un nombre, pero dejémoslo ya para el lunes siguiente de esta semana”, dijo Petro la semana pasada con respecto a quién será la sucesora del ministro de Defensa, Diego Molano.



No obstante, aún no ha compartido indicios de quién se trataría.

El único cargo fijo hasta el momento es el de la electa vicepresidenta Francia Márquez, quien trabajará en el primer ministerio de la Igualdad y la Mujer.



“Mi tarea como Ministra es la igualdad para las mujeres de Colombia, queremos que las mujeres tengan autonomía económica, que tengan empoderamiento político, que las mujeres tengan garantía de derechos”, aseguró Márquez en la celebración de la victoria electoral.



Y aunque se pensaba que el senador Armando Benedetti, una de las figuras más importantes en el desarrollo de la campaña de Petro, apuntaría por el cargo de ministro del Interior, él confirmó que quiere desligarse del Legislativo.



“En el Congreso no. Aspiro que mi cargo no dependa de tener relación con el Congreso. Duré 20 años ahí, no quiero seguir hablando de esa vaina. Me gustaría un ministerio, muy seguramente voy a estar cerca de él en Palacio, pero eso lo decide él”, dijo el senador.



Así las cosas, está como opcionado Alfonso Prada, una de las figuras cercanas al expresidente Santos en su reelección, exdirector del Sena y Jefe de Debate en la campaña de Petro. También resuena como jefe de Gabinete.



Con respecto a quién llevaría la batuta del Ministerio de Ambiente suena el nombre del exgobernador de Nariño y exprecandidato presidencial Camilo Romero.



“Romero como ministro de Ambiente sería una garantía para campesinos, indígenas, ambientalistas y animalistas. Su postura férrea contra el glifosato y el fracking representa el espíritu de las ciudadanías activas que defendemos la naturaleza”, escribió en su Twitter el concejal de Cali Terry Hurtado.



A su vez, está en el sonajero para esta misma cartera la bióloga y actual rectora de la Universidad EAN, Brigitte Baptiste.



De otro lado, la periodista y exaspirante al Senado por el Nuevo Liberalismo Mábel Lara estaría entre las opcionadas a ministra de Cultura.



Para el cargo de canciller suena Luis Gilberto Murillo, fórmula vicepresidencial del excandidato Sergio Fajardo, exgobernador del Chocó y exministro de Medio Ambiente en el gobierno Santos.



Aunque se decía mucho que Murillo sería la figura ideal para ocupar el cargo de embajador de Colombia en Estados Unidos, el exministro tendría que renunciar a su ciudadanía estadounidense.



Los analistas opinan que el exgobernador sería la mejor opción como canciller y para el fortalecimiento de los lazos con los Estados Unidos.

Como Alto Comisionado de Paz se ha planteado a Henry Acosta Patiño, uno de los facilitadores de las conversaciones que terminaron con el Acuerdo de Paz en La Habana.



Por su parte, se ha hablado del exministro del Interior del gobierno Santos, Guillermo Rivera, como posible candidato a Consejero para las Regiones.



Para el Ministerio de las TIC, algunos sectores consideran que una de las personas ideales para el cargo, debido a los proyectos de ley presentados es el representante de la Alianza Verde Mauricio Toro .