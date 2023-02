Dólar, nuevamente al alza: este viernes abrió a $4.620, con aumento de $35,56 frente a TRM

El dólar vuelve a superar los $4.600. Este viernes, la divisa abrió a $4.620,00 en promedio, lo que significa un alza de $35,56 frente a la Tasa Representativa del Mercado, que para hoy es de $4.584,44.



Estos comportamientos del dólar volátil durante la semana, se explican luego de la reunión de la Fed, cuya política de ajustes sigue estando muy por debajo de las propias previsiones de la entidad, según expertos.



La divisa estadounidense ha mostrado un máximo de $4.628 y un mínimo de $4.610. Se han negociado $10,5 millones en 35 transacciones.



Los futuros de acciones estadounidenses cayeron después de que las decepcionantes ganancias de Apple Inc., Amazon.com Inc. y Alphabet Inc, y los rendimientos del Tesoro mantuvieron la caída del jueves y un indicador del dólar se mantuvo estable. Los datos de nóminas que se conocerán más tarde pueden mostrar que el mercado laboral de EE. UU. se debilita, lo que complica la tarea de la Fed.



El barril de petróleo Brent, la referencia para Colombia, cae 0,07% a US$75,81; mientras que el WTI desciende 0,09% a US$82,11.



Los precios del petróleo se estabilizaron el viernes, pero se encaminaban a una segunda semana de pérdidas, mientras el mercado esperaba nuevas señales de recuperación de la demanda de combustible en China y el impacto de un embargo y un tope de precios de la Unión Europea a los productos petrolíferos rusos.



"Es probable que los precios del petróleo se mantengan a flote hasta que se aclare el dinamismo de la recuperación de la demanda china o las consecuencias del embargo de la UE y la limitación de los precios", afirmó Commerzbank a Reuters.



El crudo Brent está a punto de registrar un descenso superior al 5% esta semana, mientras que el WTI se encamina a una caída del 4%.