Alejandro Riaño nos contó las claves del éxito de Juanpis González en Netflix

Pasaron 48 horas desde el estreno de ‘Juanpis González: la serie’ — el 19 de enero—, y esta historia de la realidad colombiana en clave de sátira, ya ocupaba el primer puesto en tendencias de las producciones más vistas en Netflix en el país y el tercero en Estados Unidos.



Para esta plataforma es novedad y ni siquiera el propio Alejandro Riaño se imaginó que Juan Pablo González Pombo, Juanpis, joven de 29 años, clasista, racista, machista, homófobico y xenófobo, se robara el show tan rápido como muchos políticos se roban los votos en Colombia.



Hablamos con el actor colombiano y con su antítesis, Juanpis, quien acaba de lanzar su campaña como candidato al Concejo ‘por una Bogotá libre de mantecos’, pese a las amenazas de su abuelo Luis Carlos Pombo de desheredarlo.

1. No es chiste

¿Cómo surgió la idea de ‘Juanpis González: la serie’?

Nace hace un par de años o más que hablé con Fernando Gaitán (creador de Yo Soy Betty, la Fea’) sobre la idea de dejar la serie del personaje para que este perdurara en el tiempo. ‘Fer’ me dijo con quién la debía hacer, después me encontré con Juan Pablo Raba en uno de los shows, me hizo el contacto con Netflix y esa misma semana se sumó Dynamo y se volvió esta serie una realidad.

¿Pensó solo en Jairo Camargo para interpretar al abuelo o tenía en la mira a varios actores?

No, como es normal en este tipo de proyectos, teníamos varias opciones y la que más gustó de inmediato fue la de Jairo Camargo.



¿Esperaba la acogida que ha tenido el personaje de ‘Ivancito’?

Sí y todo el tiempo se lo recordé, en cada una de las escenas se lo recordé a Julián Caicedo. Ya conocen lo odioso, lo nefasto que puede ser ‘Juanpis’ y a quien le cae toda esa responsabilidad de ese maltrato es a ‘Ivanchito’, entonces todo el tiempo se lo dije y creo que ¡acertamos!, es una genialidad.

¿Qué dirán los venezolanos de personajes como ese, de Libardo Esneider y JJ Robayo, de diferentes clases sociales pero su mismo acento?

Yo creo que la crítica está explícita ahí, quienes entienden a los personajes saben a qué me refiero.

Marcela Benjumea, la nana de Juanpis, es una clara alusión a Marta Lucía Ramírez, ¿cómo siente usted que la actriz asumió ese papel?

Marcela, como en todos los proyectos, asume este con el mayor profesionalismo. Esto era una insatisfacción de muchos y la crítica por parte de ella se ve en cada uno de los aportes que le dio a la serie. Es una persona muy estudiada, una actriz con un talento enorme, el toque que le dio a un personaje como el de ‘Martuchis’ fue más del que esperábamos.

¿Qué tanto de su pensamiento aportó el actor y sociólogo Santiago Moure a los análisis sobre el manejo de la política de ese país que hace su personaje de PP Robayo o ‘Robix’, asesor de campaña de ‘Juanpis’?

"No sabemos si habrá segunda temporada, esperemos que sí. Los números hablan muy bien de lo que pasó. Vamos a ver qué pasa en nuestra reunión con Netflix, esperemos”..

Todo el tiempo estaba aportando, le estaba sumando al personaje, pensando un poco más allá. El tener gente tan talentosa, que aporte tanto desde el texto, a esa voz que muchos queremos dar y amplificar, es lo que nos dio el resultado que tenemos hoy por hoy en la serie de ‘Juanpis’.

¿Cómo convenció a Abellardo de la Espriella y a Armando Benedetti, que al igual que Esperanza Gómez y Natalia París, aparecen como ellos mismos en la serie? ¿Muchos ceros a la derecha o cuestión de ‘vitrinazo’?

Creo que logramos convencerlos más por el tema de exposición que por los ceros a la derecha, se sumaron al proyecto porque les pareció fascinante estar en él y de una se involucraron sin pensarlo.

Llegó Juanpis.... Aprovecho para preguntarle, ¿por qué lo vimos tan ruborizado con ‘Cams’?

¿Yo ruborizado? ‘Never’. Lo que pasa es que esta ‘hembrix’ es muy distinta a las que he conocido. Ella le da sopa y seco a esos ‘primates’ que tengo por amigos.

¿Qué cree, Alejandro? ¿Qué le pasó a ‘Juanpis’ con ‘Cams’ y cómo le fue a usted en las escenas “hornys”, como dice él, con Carolina Gaitán?

Juanpis era la primera vez que se enamoraba y que lo hacía de alguien que no fuera de su mismo estrato social, que no fuera de apellido, tuvo que aceptar que pudiera enamorarse de una mujer que no pertenecía a la alta sociedad colombiana. Para mí, Alejandro, no es algo que haga todos los días, estudié teatro, he interpretado muchos papeles donde me han tocado besos con mujeres, actores, pero muy en el momento, en vivo, de esta manera no, y encontré una partner en Carolina maravillosa que me guió muy bien.

¿Cómo lo convenció Robayo de meterse a la política, si como dice su abuelo, “los Pombo deben manejar el poder desde la sombra”?

"Como Alejandro, le agradezco a ‘Juanpis’

que haya trabajado, madrugado, que se haya esforzado por aprenderse el guion, por su seriedad en el momento de interpretarse, eso le agradezco muchísimo, el lanzarse a hacer una serie”.

Juanpis: A mi ‘abue’ esta vez se le fue la mano, el ‘won’ me la hizo poniéndome una prueba que sabía que yo no iba a superar. Y también por ‘joder’ al Martín ese, que se cree dueño de ‘Cams’, Creo que los ‘Pombo’ somos así.



Alejandro: PP lo convenció metiéndole en la cabeza que él podía destetarse de su abuelo, de la familia, y obtener ese poder que tanto quería y demostrar que sí tenía ese gen Pombo.



¿Qué es más difícil de superar, descubrir que se tiene a un papá mamerto o ir a la cárcel (no a casa por cárcel) por robarse unos votos?

Juanpis: Osea, a ver, pues que ‘ceba’ enterarse que soy un “half blood” y que quien iba disfrazado de Papá Noel a dejar los regalos era un ‘mamertazo’, el ‘ñerazo’ que mi mamá se rumbió en un canelazo. Pero yo no me robé esos votos. ¿Usted no sabe quién soy yo?



Alejandro: Para ‘Juanpis’ superar el robarse unos votos es más sencillo que aceptar que tiene un papá mamerto, para ellos es normal robar, hace parte de su vida, es como se han vuelto las familias más poderosas, creo que eso no les da pena, lo vemos día a día. Lo único que les molesta es esa semanita de medios de denuncia, pero saben que la gente olvida muy rápido en este país.

¿Se imaginó que sería el estreno más visto en Netflix en el país?

Juanpis: ‘Off corss’ ¿Entonces? ¿Para qué tengo a mis ‘lacayix’? ¡Para que muevan esos ceros! Siempre a la derecha, nunca a la izquierda.



Alejandro: No lo imaginé, nunca trabajamos por números ni por reconocimientos. Siempre trabajo desde el corazón y creo que nadie de los que trabajamos allí se esperaba esta respuesta, a solo 48 horas tener el primer puesto en Colombia como la serie más vista nos pone muy felices, de verdad, porque hubo un trabajo de más de 200 personas en plena pandemia, de sol a sol, de cinco de la mañana a diez, once de la noche con todos los protocolos de bioseguridad, con el miedo del covid latente todo el tiempo. Estamos más que felices y orgullosos con todo esto que está pasando.

¿Si llegara a caer preso, seguiría delinquiendo desde la cárcel?

Juanpis: Obvio ‘won’, hay que mover los ‘dolaretes’, ahora que me desheredaron, quién quita y me rebajen la condena por sacar esta serie tan ‘cool’.

Alejandro: Claro que seguirá delinquiendo, ese es su modus operandi. La cárcel es el lugar donde se aprende a hacer la política de verdad.

Alejandro, ¿qué diría su verdadero padre de su personaje y de la parodia que crea de la realidad colombiana?

Esté donde esté, mi padre es quien me ha guiado, creería que podrías estar orgulloso de la voz que logré tomar, de esa voz que tanto me insististe que tuviera, que utilizara una herramienta tan poderosa como el amor en algo positivo, que ayude a reflexionar y a cuestionarnos.

2. No es casual

Juanpis este ser “despreciable”, como se le antoja al propio actor que lo creó y que lo encarna, que representa muchas de las cosas más negativas de la sociedad colombiana a partir del humor, y que dice “laxo” lo que le da la gana, es un miembro de una familia “de las de bien” de Bogotá. Y por sus privilegios vive cegado de la realidad, en su propia burbuja, detrás de sus lentes oscuros, embebido en su Macallan o tomándose “unos drinks” con sus ‘hembrix’ en sus escapadas a Anapoima o “unos gin and tonics” en la “office”.



Ese mismo personaje que cuenta ya con su propio show de comedia en vivo en el teatro.co, ubicado en el centro comercial Santafé de Bogotá, en el que presenta su show en vivo Juanpis Forever, ahora tiene su propia serie de televisión, gracias a un acuerdo al que llegaron Alejandro Riaño, Dynamo y Netflix, para llevar a esta plataforma la historia.



Es dirigida por Rodrigo Triana y Carlos Mario Urrea, y se grabó en abril del 2021 en plena pandemia del coronavirus. Cuenta con guion de Juan Carlos Aparicio, Daniel Cuparo y Alejandro Riaño, quien además junto al actor Juan Pablo Raba y a Diego Ramírez son los productores ejecutivos.

​

En diez episodios se narra la historia de Juanpis, quien deberá superar una difícil prueba impuesta por su abuelo Luis Carlos Pombo (Jairo Camargo) para sucederlo en Pombo Holdings, bajo la supervisión de una asesora ‘mamerta’, ‘Camis’ (Carolina Gaitán), y de la mano, “siempre derecha, nunca izquierda, centro derecha”, dice él, de ‘Ivancito’ o ‘Ivanchis’ (el caleño Julián Caicedo).



En el primer episodio Juanpis protagoniza un escándalo público en estado de ebriedad y cuando lo increpan dos patrulleros de la Policía, les dice: “¿Usted no sabe quién soy yo?” y amenaza con mandar a uno de ellos al Chocó. Parece ficción o chiste, pero este capítulo —como muchos de sus shows de la serie—, es sacado de la realidad nacional cuando Nicolás Gaviria protagonizó un hecho similar en marzo de 2015 en Bogotá, aludiendo que era sobrino del expresidente César Gaviria, cosa que este desmintió.

Lea además: Mariana Gómez y el reto de darle vida a Arelys Henao en la 'bionovela' que reina en las noches

Situación que en esta ficción lleva a Juanpis a meterse en “un pedo”, como dice él, con su abuelo, quien quiere que su nieto —y no su hija (Marcela Agudelo) o su nieta, por ser mujeres—, tomen las riendas de su empresa, pero antes lo pone a prueba, al exigirle que rinda cuentas a la junta a través de un informe.



Pero si alguien ha generado suspicacias es Libardo Sneider Bucaramanga (Julián Caicedo), a quien Juanpis llama ‘Ivanchis’ y al que por sus gestos, frases y accesorios —incluido el desinfectante naranja—, algunos relacionan con el presidente Iván Duque.



Con más popularidad que una vicepresidenta, ‘Martuchis’ (Marcela Benjumea), la nana de ‘Juanpis’ que lo llevó al bañó hasta los 9 años, hace las veces de su conciencia. Su nombre no es casualidad para los ‘Juanpislovers’ que ven en ella a Marta Lucía Ramírez. Innegable el parecido de PP Robayo ‘Robix’, asesor de campaña de Juanpis con JJ Rendón; su acento, vestimenta y posturas recuerdan al venezolano que ha estado detrás de 34 campañas presidenciales, dos de Juan Manuel Santos y una de Enrique Peña Nieto.

3. Actuar lo salvó

Para Carolina Gaitán ‘La Gaita’, quien interpreta a Camila Benavides en ‘Juanpis González: la serie’, esta tiene un objetivo no solo de “entretener sino de reflexión y sátira política. Sentí que Alejandro Riaño era quien hablaba a través de mi personaje”, cuenta la actriz y cantante, quien aportó bastante a diálogos en contra de la objetivización de la mujer por parte de algunos personajes: amigos de Juanpis, que hablaban de los atributos de ‘Camis’ de manera primaria.



Hay también invitados especiales, o actores de reparto como el senador Armando Benedetti y el abogado Abelardo de la Espriella, para este último habían hecho casting entre varios actores, pero tuvo Riaño la idea en plena grabación de llamarlo y mientras disfrutaba de una fiesta con Silvestre Dangond le prometió que contara con eso.



El político tampoco se negó, y pese a sus diferencias de pensamiento, respetaron su acuerdo de paz. “Mi intención no era hacerlos más famosos, la popularidad ya la tienen”, explica el actor, para quien la verdadera razón de la invitación era ser transgresor y poner en evidencia situaciones que ha vivido el país con ayuda de diálogos que compartió en las escenas en las que ellos participaron. “Fue una forma de mostrar cómo, a pesar de las abismales diferencias ideológicas entre nosotros, nos pudimos sentar para planear la grabación de un par de capítulos”.



Hijo de Sylvia Pradilla, diseñadora textil, y de Alberto Riaño, escultor, Alejandro admite que alguna vez fue un ‘Juanpis’, pero que gracias al humor de su madre y el apoyo de su padre a su temprana vocación de actor, se salvó de ese destino. Ese niño que su mamá llegó a creer que era autista porque se quedaba quieto por horas en un mismo lugar y se inventaba juegos solo, a los 13 años creó a Tito Tulio, enfundado en un pantalón con tirantes que se subía hasta la garganta, inflando los cachetes, un anticipo de lo que sería su primer show Estupideces para Reír.



Alejandro Riaño y su esposa María Manotas. Ellos dicen que su hija Matilde y la llegada de los mellizos los unió más Redes sociales

"Juanpis es el resultado

de muchas generaciones que han saqueado y desangrado a nuestro país, y aún así tenemos un país maravilloso”

Inspirado en Antonio Sanint y Julián Arango, quienes presentaron su stand up comedy en El Pórtico, el restaurante de su abuelo materno Jaime Pradilla, el alumno que pasó por el Gimnasio Moderno, el Gimnasio Campestre, el José Joaquín Casas y el Colegio Agustín Nieto Caballero, de donde solían sacarlo por sus faltas y travesuras, terminó validando en el Colegio Integral Baquerizo y Murillo, y estudiando actuación en la Casa del Teatro Nacional.



La muerte de su padre Alberto Riaño, en 2006, por un escape accidental de gas de la tina de baño mientras dormía, ha sido uno de los episodios más dolorosos de su vida. Pero junto a María Riaño, su ‘hermánager’, han sido cómplices para afrontar las adversidades. Ella admira su inteligencia y sus ganas de ayudar a otros, él no escatima en donar entradas de su show para operar a niños que necesitan un trasplante de un órgano, construir colegios y centros de alimentos. Otra cómplice es la arquitecta caleña María Manotas, madre de Matilde y de sus gemelos Antonio y Agustín, y toma con humor las escenas “hornys” de su esposo con Carolina Gaitán en la serie de ‘Juanpis’, “chévere, ¿no?”, le dice a un Riaño sonrojado.

Personajes de la serie



-Jairo Camargo, el abuelo Pombo.



​-Carolina Gaitán es Camila Benavides



-Julián Caicedo es ‘Ivancito’.



-Santiago Moure es PP Robayo.



-Marcela Benjumea, ‘Martuchis’.



-Juan Fernando Sánchez, Martín.