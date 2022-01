Yina Calderón, una de las influenciadoras digitales más polémicas del país, habló sobre sus últimas cirugías tras ser internada de urgencias en una clínica de Bogotá.



Y es que en incontables ocasiones, la empresaria había señalado que se encontraba en búsqueda de la perfección y, por eso, trataba de verse como una barbie.



Ante este hecho, la Dj de música electrónica señaló a través de un post en Instagram que su cuerpo estaba preparado para la cirugía, según los exámenes médicos.



“Mi cuerpo y mis exámenes, todo estaba bien para que me pudiera realizar las cirugías porque esto es de cuidado, mis cirugías eran complicadas. Por eso fue que yo arme todo el 'boroló', porque si hubiera sido una simple marcación o una 'lipo', me hubiera puesto yeso. Yo venía super juiciosa con mi faja de yeso y yo venía flaca de todo lo que me había comido en diciembre”, aseguró la artista.



En su video, Calderon aseguró que la idea de sus cirugías es quedar diferente, "anormal", y es por eso que aguanta el dolor e invierte tanto dinero.



“No nos hablemos mierda, pero cuando uno se opera uno quiere ver el cambio, que digan ‘juepucha, qué cambio’, ‘mírela como está de marcada’. Yo quería algo que quedara anormal, no sé qué piensen ustedes, pero someterse a este dolor y la platica, para que uno quede normal. Yo sí quería quedar anormal, pero ha sido muy complejo”, mencionó Yina.



De igual forma, la ex protagonista de nuestra tele comentó lo que el doctor y su madre le dijeron con respecto a su estado de salud.



“Entonces el doctor me dijo; ‘vete para la clínica, para que te tomen tu examen, porque te veo agitada y no estás caminando’. Además, mi mamá que dijo que yo no estaba comiendo y sí me alcanzó a dar como la pálida, entonces por eso me vine a la clínica”, señaló Calderon.