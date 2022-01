“Ya no soy colombiano”: afirmó en historias de Instagram el influenciador Yeferson Cossio

Yeferson Cossio, creador de contenido y músico paisa, le afirmó a sus seguidores a través de diversas publicaciones en su red social instagram, que ya no era colombiano.



Este hecho se debe, gracias a que en noviembre de 2021 el artista tuvo que tributar una suma exorbitante en impuestos a la Dian, por los diversos ingresos que genera anualmente.



Según Cossio, los impuestos no son algo negativo, pues reconoce que con ellos se pueden solventar varías carencias del país, lo que le preocupa es el hecho de que se haga una malversación de fondos.



“Tratar de solucionar las cosas con sobornos es de personas corruptas. Estoy sumamente enojado porque aquí todo se lo roban. Supongo que los 700 millones de pesos que acabo de pagar son para otro Lamborghini de una de las hijas de otro funcionario corrupto de la DIAN”, precisó en aquella época.



¿Cossio es o no colombiano?

El antioqueño habilitó por medio de sus historias de Instagram una caja de interrogantes donde sus seguidores le realizaron de forma muy puntual preguntas sobre su vida privada, entre ellas se encontraba la del cambio de nacionalidad, donde el artista indicó que: “Sí, ya no soy ciudadano colombiano y no les voy a decir qué nacionalidad tengo ahora. Tampoco soy residente tributario en Colombia”.



De igual manera, Cossio manifestó que no abandonará el país por el momento.