Más de 20 mil miembros de la Fuerza Pública custodiarán la jornada electoral en el Valle

La gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, informó que el próximo domingo 19 de junio, en el departamento habrá más de 20 mil miembros de la Fuerza Pública encargados de custodiar la jornada electoral correspondiente a la segunda vuelta.



De acuerdo a lo manifestado por la Gobernadora, las autoridades departamentales se encuentran listas para garantizar la seguridad de los 3.6 millones de vallecaucanos que están habilitados para votar y quienes, según recalcó, podrán ejercer su derecho al voto sin contratiempos y con todas las garantías.

"Para la jornada electoral estaremos brindando todas las garantías con nuestra fuerza pública y toda la institucionalidad. Nuestras fuerzas militares y de Policía se encuentran en alistamiento y preparando en detalle la seguridad del departamento. Tenemos más de 20 mil efectivos para custodiar el proceso democrático del domingo", dijo Roldán.



De igual manera, la Mandataria fue enfática en que en el territorio vallecaucano no se permitirá que se presenten alteraciones del orden público. Además, anunció que en los próximos días expedirá un decreto con medidas especiales para la segunda vuelta presidencial.



"Además de las medidas tomadas por nuestra fuerza pública, con presencia en el 100 % de las mesas electorales en el Valle del Cauca. No nos tomaremos ni un respiro en mantener la seguridad, ni seremos tolerantes con quienes pretendan alterar la convivencia pacífica. Además, no cesarán las operaciones militares y policiales", comentó.

Finalmente, la Gobernadora indicó que en las próximas horas en el departamento se llevará a cabo una Comisión de Seguimiento Electoral en la que se concretarán los últimos detalles y medidas para que los vallecaucanos puedan acudir sin inconvenientes a los 1.082 puestos de votación que estarán habilitados este domingo.