Hija de Petro desató polémica tras decir que habría estallido social si Rodolfo Hernández gana la presidencia

Los ánimos en la campaña presidencial siguen muy calientes. Así se puede ver con la controversia política que se armó luego de que la joven Sofía Petro Alcocer, hija de Gustavo Petro, asegurara en una entrevista que si Rodolfo Hernández gana la presidencia, el país podría pasar por un “estallido social”.



Esta controversia se dio en la entrevista que la joven le concedió al diario El País de España, en donde habló en especial sobre la figura de su padre, pero también del competidor en al segunda vuelta.



Al referirse sobre Rodolfo Hernández, respondió que: “Estamos conociendo quién es verdaderamente Rodolfo Hernández y no podemos dejar que sea presidente. Creo, a mi parecer, que si llegara a ser el caso, podría generar un estallido social mucho peor que el del año pasado".



Su respuesta fue tomada como si desde el petrismo se estuviera advirtiendo que si pierden el domingo harán desmanes en el país para no aceptar los resultados, por lo que ese fue el tema en las redes sociales de mayor tendencia en las últimas horas.



Incluso quien entró a controvertir fue la esposa de Hernández, Socorro Oliveros, quien está estrenado cuenta de Twitter y aprovechó uno de sus mensajes para escribir que: “Hoy nos despertamos con la amenaza de uno de sus hijos sobre un estallido social si pierden. El futuro de Colombia no puede quedar en manos de la oscuridad. Colombia necesita la luz y la unión de @ingrodolfohdez”.



Hoy nos despertamos con la amenaza de uno de sus hijos sobre un estallido social si pierden. El futuro de colombia no puede quedar en manos de la oscuridad. Colombia necesita la luz y la unión de @ingrodolfohdez @ligajuventudes @RHpresidente #Mujeres pic.twitter.com/FkBjtinlGk — Socorro Oliveros (@socorrooliver_3) June 14, 2022

Desde la cuenta de Twitter del Centro Democrático, también criticaron y señalaron las palabras de la hija de Petro.

"Nos queda muy claro el tipo de personas que buscan llegar al poder. Sofía Petro, hija del candidato del Pacto Histórico, advierte un enorme estallido social en caso de la derrota de su padre", trinó el partido político.

🚨 ¡ADVERTENCIA! Nos queda muy claro el tipo de personas que buscan llegar al poder. Sofía Petro, hija del candidato del Pacto Histórico, advierte un enorme estallido social en caso de la derrota de su padre. pic.twitter.com/r4iBGj9Ikx — Centro Democrático (@CeDemocratico) June 13, 2022

Rafael Nieto Loaiza, exviceministro de Justicia, también se refirió a las polémicas declaraciones de la joven, al igual que Juan José Lafaurie:

Petro metió a su hija en la campaña. Dice "que no podemos dejar que Rodolfo sea presidente porque podría generar un estallido social mucho peor que el del año pasado". ¿Así que si no gana Petro habrá violencia y peor que la de los bloqueos? Eso no es democracia y suena a amenaza! pic.twitter.com/iS4vvQNNbw — Rafael Nieto Loaiza (@RafaNietoLoaiza) June 13, 2022

¿Que si no gana Petro habrá un “estallido social” peor que el del año pasado? Lean y entiendan la realidad de las cosas: ni va a ganar Petro ni vamos a permitirles otra toma guerrillera. Al puerco no lo capan dos veces — Juan José Lafaurie (@LafaurieCabal) June 13, 2022

Petro, por su parte, defendió a su hija: “El día de las elecciones, de nuestra parte, habrá máxima tranquilidad. El ataque brutal desatado contra mi hija Sofia tiene en el fondo una razón: Jamás la verán firmando en notaría el recibo de una coima por contratos públicos ni la verán enriqueciéndose con las acciones del gobierno”, dijo.



Al respecto, en diálogo con Tropicana, Sofía Petro aseguró que sus palabras fueron tergiversadas porque, según enfatizó, lo que salió en la entrevista no fue el mensaje que ella dio a entender. Además, mencionó fue víctima de un ciberacoso.



“Estallido social fue lo que pasó el año pasado y serían los que tienen la verdadera responsabilidad de ello. El gobierno del Centro Democrático quiere aludir la responsabilidad y ponérsela a una joven de 20 años”, precisó la joven.