Rodolfo Hernández sobre Vargas Lleras: "No le he ofrecido ningún puesto en la presidencia"

El candidato presidencial de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, Rodolfo Hernández, reconoció en sus redes sociales que no se ha reunido con el exvicepresidente y máximo líder del partido Cambio Radical, Germán Vargas Lleras, ni tampoco le ha ofrecido algún cargo.



“Quiero aclarar que no he tenido ninguna reunión con el doctor Vargas Lleras y tampoco le he ofrecido algún puesto en la presidencia. Lo que dije en el vídeo fue una respuesta a lo que me pregunta Eva. Lo digo una vez más: mi única alianza es con el pueblo colombiano”, aseguró Hernández en su cuenta de Twitter.

La cercanía entre Hernández y Vargas fue atribuida a unas declaraciones que entregó el mismo candidato presidencial en una entrevista en la cual aseguró que le gustaría que Vargas Lleras fuera su Ministro de Defensa.



"Tiene la cadera rota, quedamos de hablar, le estaban haciendo terapia, hablé con Luz Marina Zapata, la esposa, vamos a ver si armamos una reunión. Para mí, con el temperamento que tiene, la experiencia, la parte ejecutiva, el mando que genera, me gustaría que estuviera en el Ministerio de Defensa", declaró Hernández en entrevista con la revista Soho.



Cabe resaltar que en la misma entrevista el candidato Hernández confirmó que no le había expresado su interés a Vargas para que dirigiera esa cartera.