Hernández propone que empresas innovadoras no paguen impuestos en sus primeros años

El candidato presidencial Rodolfo Hernández habló sobre algunas de sus propuestas en materia de emprendimiento, tecnología e innovación. En una entrevista con Alexander Torrenegra, el CEO de la empresa Torre.co, el exalcalde de Bucaramanga contó cuál sería su apuesta para los emprendedores.



Uno de los puntos que más llama la atención es que, según Hernández, en un eventual Gobierno buscaría que las empresas incipientes estén exentas de la carga tributaria. “Las empresas innovadoras no deberían tener impuestos, por lo menos, en los primeros tres años (desde su constitución)”, aseguró el candidato.



Esto, de acuerdo con el aspirante a ocupar la Casa de Nariño, para que las compañías “tengan capacidad de crecer y que no se mueran en el camino de emprendimiento”, y agregó que “así como a un árbol o a un niño primero hay que cuidarlo para que empiece a producir, así es una empresa”.



Otra de las propuestas del candidato de la Liga de Gobernantes Anticorrupción es eliminar el 4 por mil y sustituir el IVA. En ese sentido, señaló: “usted no puede quitar impuestos sin decir con que los reemplaza”. Por tanto, aseguró que que sustituiría el IVA por “un impuesto de consumo que tenga un pago máximo de un 10 % y así quitar el 4x1000 que afecta a pobres y ricos”.



En la charla, Torres le preguntó a Hernández por su plan para la digitalización del país y cómo lograría que todos colombianos tengan acceso a internet. Ante esto, el candidato dijo que lo primero sería hacer un estudio para evaluar el costo de este programa y que no entregaría anticipos a la empresa encargada de ponerlo en marcha.



“Hay compañías internacionales que tienen la capacidad de financiar (el programa) y les pagamos cuando ya esté funcionando”, aclaró el exalcalde de Bucaramanga sobre su propuesta.



Por otro lado, en la conversación se habló del rol de la mujer en los trabajos de tecnología. Según el entrevistador, por cada 10 hombres con trabajo en tecnología, solo hay 1 mujer. Frente a este panorama, Hernández aseguró que es importante reconocer las razones por las cuales hay menos mujeres en esta área. En palabras del candidato, “las mujeres son el activo más importante de Colombia” y hay que apoyarlas en su formación.



Finalmente, el aspirante a la Presidencia mencionó que buscará concentrarse “en la reactivación del campo”, según él, para evitar que Colombia importe productos que puede generar.



“Estamos importando 20 millones de toneladas de comida, hay que equilibrar las importaciones y las exportaciones”, puntualizó.