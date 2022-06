Hernández dice que si es elegido Presidente no sacará a los funcionarios que "agregan valor"

Comenzando con sus últimos días de campaña, el candidato presidencial de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, Rodolfo Hernández, envió un parte de tranquilidad a los funcionarios públicos.



Aunque en meses anteriores, el Candidato había expresado que quienes han permanecido durante años en puestos públicos como cuotas de políticos, los sacaría debido a que se habían venido aprovechando del Estado, ahora Hernández aseguró que si los funcionarios cumplen con sus funciones pueden estar tranquilos.



“Todos los funcionarios públicos en las diferentes clasificaciones del Estado, sobre todo en el estado central en donde tendré el mando directo, sean de los partidos que quieran, que sean buenos, que agreguen valor siguen, porque eso es lo que exigen”, aseguró Hernández en un video publicado en su cuenta de Twitter.



Además el candidato reiteró: “Uno no puede sacar a nadie que agrega valor, todos los empleados públicos que sientan en su corazón, su alma, su inteligencia, que están generándole valor a los colombianos tranquilos, conmigo siguen, no tengan ningún temor, trabajen relajados”.



Hernández les manifestó a los funcionarios que si se sentían cargados o estaban siendo molestados, lo informen a la persona que estará encargada estrictamente para atender ese tipo de situaciones.



“Cuando sientan que alguien los ataque injustamente, vamos a tener una sola persona que ya debe estar en la Presidencia de la República para que atienda todas las quejas por fuera de los sistemas disciplinarios como la Procuraduría. Yo no voy a sacar a nadie que agregue valor”, expresó Hernández.



Frente a los apoyos, el partido Prociudadanos de Venezuela invitó a los aproximadamente cinco millones de colombo venezolanos a votar por el candidato Hernández en los comicios presidenciales del próximo 19 de junio.



“Consideramos que el plan de gobierno propuesto por Rodolfo Hernández reconoce las ventajas competitivas del país, vuelve la mirada al campo para fortalecerlo, equilibrar la balanza comercial, aprovechar los recursos naturales y racionalizar el despilfarro y el gasto público como ejes de un modelo incluyente enfocado en el desarrollo más que en el crecimiento”, expresó el partido venezolano.



Finalmente, el partido expresó que Hernández representaba inteligencia, menos burocracia, aumentaría el comercio, fortalecería el campo.