Video: Ingrid Betancourt pidió perdón por frase de Hernández sobre la Virgen María

Ingrid Betancourt, quien previo a la primera vuelta se unió a la campaña de Rodolfo Hernández, se pronunció y pidió perdón tras la polémica que ha generado una frase que el candidato presidencial dijo con relación a la Virgen María.



"Yo recibo a la Virgen santísima y a todas las prostitutas que vivan en el mismo barrio con ella. A todo el mundo lo recibo, pero no les cambio el discurso. Yo no puedo estar cambiándolo", fueron las palabras del Exalcalde de Bucaramanga en entrevista con Radio Nacional hace unas semanas.



Al respecto, la excandidata presidencial de Verde Oxígeno no solo se disculpó porque se utilizó el nombre de la Virgen María en diálogos políticos, sino que también le pidió su bendición de cara a la segunda vuelta que se realizará el próximo 19 de junio.

"Hoy pedimos perdón a la Virgen María por mencionar su nombre de forma indebida durante esta campaña. Le pedimos que nos dé el don de la palabra perfecta, nos bendiga con una elección que sea de su corazón y nos una y reconcilie pasando por encima de cualquier agravio", escribió Betancourt en una publicación en su cuenta de Twitter.



La publicación de la Excongresista está acompañada de un video en el que, de rodillas y rezándole a la Virgen, Betancourt recalca que sabe que cometieron un error al mencionarla porque, según dijo, las declaraciones de Hernández hirieron "a muchas marianas y marianos que al oír esas frases sintieron una daga que les atravesó el corazón".



"Vengo a pedirte, Virgen María, que nos des el don de la palabra merced, que nos permitas unir a los colombianos, en particular el próximo domingo 19 de junio, donde todos los colombianos nos vamos a congregar para definir el destino de Colombia en las próximas elecciones", mencionó Betancourt.

Esposa de Rodolfo respondió a la polémica

Socorro Oliveros, esposa de Rodolfo Hernández, se pronunció frente a la polémica que ha generado una frase que el candidato presidencial dijo con relación a la Virgen María.



Al respecto, Oliveros manifestó que no son las declaraciones, sino las acciones las que definen a un hombre. Además, compartió una imagen de su esposo en una capilla y enfatizó en que "un hombre bueno no se define por su religión, sino por sus actos".



"Desde nuestro bautismo nos hemos dedicado a amar y respetar a Dios en cada uno de nuestros actos con el prójimo. Son las acciones, las que definen una persona", escribió Oliveros en sus redes sociales.



Solicitud de excomunión

Aunque las declaraciones de Hernández se conocieron hace varias semanas, fue hasta hace poco que estas se volvieron no solo virales, sino también polémicas.



De hecho, ahora la polémica ha llegado a un punto que en los despachos de la Arquidiócesis de Bogotá se radicó una solicitud de excomunión del Candidato. Según se conoció, el abogado William Hoanny Amador fue quien pidió al Arzobispo de Bogotá y al Presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Luis José Rueda, la excomunión de Hernández.



"El demandado señor Rodolfo Hernández ha tergiversado de manera clara y flagrante los comportamientos que identifican a un buen católico reseñados en la sagrada escritura del catecismo de la Iglesia Católica y las normas del derecho católico, al ofender la santísima Virgen María", precisó Amador.