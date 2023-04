Viajar es la fruta sexi

Abril 11, 2023 - 11:45 p. m.

2023-04-11

Por:

Poncho Rentería

Eso debe ser muy rico, eso de viajar. Te ganaste una lotería y la pregunta fija es: ¿Alistan viaje para Berlín, Nueva York o Los Ángeles? Acabo de hablar con mis camaradas Martín Alvarado y Rosarito Millán, él y ella viajan a Moscú con cuatro amigas paisas y de paso a la China y Corea del norte.



Pilas: hoy un hotel cuatro estrellas que es decente en España e Italia cobra por noche 250 euros y páguenlo a 4.900 pesos y les suma un millón y medio. Si buscan el de cinco estrellas alisten dos y medio millones de pesos y dan el desayuno, el periódico lo cobran aparte.



Cuando tengo una noticia interesante digo: buenas, buenas y esta vez tengo el interesantísimo viaje de la vicepresidente Francia Márquez al continente negro, al África de los abuelos de Martin Luther King y de Casius Clay.



El gran motivo del viaje, con 57 personalidades de las letras, las artes, el deporte y el baile, lo contó el canciller Álvaro Leyva: “Colombia para AÁfrica es un país heroico porque llevó al poder a la raza negra hace 550 años explotada por los blancos”. No exagera el canciller Álvaro Leyva, abogado javeriano, bogotano, de pasado conservador y amigo y contertulio del comandante Marulanda, el llamado ‘Tirofijo’.



En el África doña Francia en gesto solidario y muestra del internacionalismo proletario, llevará flores a la tumba del líder asesinado Patricio Lumumba. Lo persiguieron los poderosos reyes mineros de Bélgica. No lo duden, Francia pondrá ramos de flores en la tumba de Nelson Mandela, muy conocido en Colombia porque fue interlocutor y muy amigo del expresidente Santos, Iván Cepeda y Roy Barreras.



En el África la vice Francia Márquez, dirá en un discurso algo significativo: “Aquí nació la humanidad hace veinte mil millones de años”. De pronto repite lo que dijo López Michelsen en Pekín, llegó sin discurso preparado y dijo: “China de mis sueños y mis amores, antes de conocerte te adivine y me llegaste en el momento que te esperaba…”. López contó después a Marino Rengifo Salcedo que se copió el bolero de Agustín Lara y salió del lío.



Viajar en la primavera gringa o europea es una delicia. Y admito que soy poco viajero, lo hice de joven, pero hoy no me seduce ir a Granada o Andalucía a soportar 40 grados de calor.



Este gobierno viaja mucho, por eso no han empezado a gobernar.