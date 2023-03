Francia ama venir a Dapa

Febrero 28, 2023 - 11:45 p. m.

2023-02-28

Por:

Poncho Rentería

Solo ahora me entero, por vivir hace 57 años en Bogotá, que Dapa es un veraneadero de lujo cercano a Cali y que allí, en familia, veranea la vicepresidenta Francia Márquez. Como hoy las mujeres son estrellas en las noticias, empiezo con ella quien, por ser la Vice, recibió un amplio apartamento del gobierno en Bogotá donde trabaja. Se viene discutiendo que ella utiliza un helicóptero, a 45 millones cada vuelo, para visitar sus familiares en Cali los domingos.



Que ese gasto es derrochador, le reprocharon María Fernanda Cabal, Miguel Uribe y Cristian Garcés del Centro Democrático, uribista. Desde el periodismo, por usar el helicóptero, le llovieron críticas, pero ella, mal asesorada, se defendió con el infantilismo de “me critican por ser negra”. Unos amigos le advirtieron: “Francia, no vivas en ese vecindario de ricachones blancos, evítalos”.



Señora vicepresidenta, Francia Márquez, mire al Chocó donde se siguen robando millonadas en contratos oficiales. Le informo, mi vicepresidenta, que en la Universidad Tecnológica del Chocó saquearon 38.000 millones en descarado ‘tumbis’. Punto.



Desayuné en Bogotá con tres colegas. Les leí el artículo de Diego Martínez Lloreda sobre el ideólogo Roy Barreras al que describió como: “Un politiquero más”, pero ahora con partido político, ‘Fuerza de la paz’, asombra su habilidad. Diego Martínez, sin ser simpatizante de Roy, ve posible que él llegue a la presidencia porque es un mago reuniendo amigos y amigotes tras el poder.



Roy Barreras, en el hotel Tequendama, ante muchos exfuncionarios, más de 87 colados y 99 espontáneos, declaró: “No soy un santista vergonzante, estoy con el Nobel y expresidente Santos”. Mis amigas, impactadas por la columna de Diego Martínez en El País, hoy ven a Roy Barreras como presidenciable. Punto.



Mujeres en escándalos. La parlamentaria Susana Boreal, del Pacto Histórico -verde, derrochando irresponsabilidad verbal contó que dentro del Capitolio fumaba hierba –‘bareta’- para relajarse. Si buscaba un salir del anonimato, lo consiguió, pero fue irrespetuosa su monumental ‘pifia’. Ese vicio y las revolcaditas sexuales son privadísimas, no se cuentan. Punto.



Buenas, buenas, dos bellas mujeres, actrices, ahora en 42 años y con mucho mundo, Paola Turbay y Carolina Gómez, estrenan en televisión dos telenovelas, una para cada una. Carolina y Paola, dos estrellas del mundo femenino nos darán ratos deliciosos. Bravo por ellas.