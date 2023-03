En El País y El Tiempo, presente

Marzo 21, 2023 - 11:40 p. m.

2023-03-21

Por:

Poncho Rentería

Un miércoles como hoy, hace 36 años, me llamó a mi apartamento, don Hernando Santos Castillo, director de El Tiempo y padre de Pachito, de Juanita y suegro de Roberto Pombo, tío de Juan Manuel y Enrique Santos Calderón. Sorpresa: me ofreció ser columnista de El Tiempo y le acepté. Titulé mi primerísima columna con una frase insólita: “Gracias, no acepto escribir aquí”.



El director Hernando Santos comentó mi llegada al periódico: “Bienvenido, Poncho Rentería. El Director de El Tiempo se dejó seducir por sus columnas en la revista ‘Hoy por hoy’, y lo invitó a colaborar; en su familia unos lo calificaron de loco, otros no. Los lectores decidirán sobre los agradables comentarios, irreverentes, picarescos, graciosos de Poncho Rentería”.



Con ese recibimiento tocó escribir. Tres años después Rodrigo Lloreda, en casa de Lilly Scarpetta, me invitó a El País advirtiéndole yo que un hermano mío andaba en vías delictivas. Desechó eso. Acertó Rodrigo. Luego me invitaron como a comentarista en Caracol Televisión y la revista ALÓ.



Mi llegada a El Tiempo, invitado por su director, Hernando Santos, produjo debates radiales en Cali, la aplaudieron Pardo Llada, Diego Martínez, Gerardo Bedoya, pero a Clarita Zawadski y otros les producía escalofrió y furia. Otro día les contaré los problemones que tuve con Édgar Perea, con los costeños y otros por ser columnista de El Tiempo de la Casa Santos. Punto.



Cartagena y la casa presidencial de verano. Si criticaron el gasto del helicóptero de Francia Márquez viajando a Cali, el turno será para la casona marinera que tiene un yate corriente, cinco alcobas, regia cocina, muebles sencillos y es exclusiva para el presidente y familia.



¿En la casa presidencial de Cartagena se vienen alojando gentes que no son familia Petro ni Alcocer? Eso afirman en Barú, sin probarlo. Años atrás cada primera dama organizaba un almuerzo en Cartagena para sus compañeras del bachillerato y llegaban en el avión 001 presidencial. A la primera dama le toca esa invitación.



Muchas primeras damas han invitado a las hermanas, hermanos con hijos, a yernos y primas y cuñados. Les toca invitarlos, pero no mucho. Desconozco cuál cantidad de invitados permiten a esa casona. Por la casona presidencial de Cartagena lloverán criticas porque en Semana Santa tendrá muchos invitados amigos de las familias hoy en el poder. “Ahora le toca al pueblo”. Y que gocen su casona marinera.