Juana Acosta tocó el cielo

Marzo 28, 2023 - 11:45 p. m.

2023-03-28

Por:

Poncho Rentería

Primero lo primero, decía Maradona: alégrense porque a la caleña Juana Acosta le rindieron especial homenaje en el Festival de Cine de Cartagena, que hace 45 años comanda Salvo Basile y su parche cinéfilo.

Juana Acosta, gran figura en España y Latinoamérica, gran actriz, quien lo consiguió todo con disciplina y talento. Un trío de película: ‘Pipia’ Restrepo, Valentina y Juana Acosta, heredaron la simpatía del querido Álvarito Acosta, que fue muy guapo y alegrón. Punto.



Mi amiga Helen, 43 años, dos veces divorciada, rubia, dos hijas universitarias, vive en Nueva York y por estar en Bogotá nos citamos a tomar capuchino en una cafetería. Me soltó opiniones: “Soy línea demócrata anti-Trump y estoy decepcionada de Cuba, de Maduro y ahora de Petro”. Dijo más: “En USA le están aplicando a Trump una maroma judicial oscura para aniquilarlo políticamente, le aventaron el poder judicial para que se dedique a los nietos y al golf”. Chau Trump, te tocó el placer de cambiarle pañales a los nietos. Punto.



La casa presidencial de Cartagena para la Semana Santa tiene mil pedidos. Van las familias Petro y Alcocer con sus muchos hijos y 17 amigos anunciaron visitarlos. Allí, a 40 minutos de Cartagena, hay motos náuticas, lanchas, muchas alcobas y sirven langostas, langostinos, gambas y ceviches. Hay mucha gente mirando hacia esa casa marinera presidencial.



Años pasados, la primera dama organizaba un almuerzo en Cartagena para sus compañeras del bachillerato y llegaban en el avión 001 presidencial. Esa invitación era obligatoria para ella, igual que invitar a hermanas, sobrinas, cuñados, primas y si no la graduaban de “odiosa, presumida y antipática”.



No para el novelón del helicóptero que usa Francia Márquez porque ella, a sus críticos, les respondió: “De malas… lo usaré, así les duela”. Señora Francia, vicepresidenta de Colombia, sus respuestas a los indignados por el costo millonario del helicóptero no es afortunada, no la apoyan los ‘asesores de imagen’, los que les alistan frases y discursos a los mandantes del poder.



Don Alejandro Eder anunció su batalla por Cali y se lanzó. Este economista, con énfasis en matemáticas y planeación, tiene un buen pasar financiero y no buscará el cargo para hacerse rico. Mis amigos caleños lo ven “competente y serio candidato”.



Este gobierno ama viajar al exterior. Viajar en Jet 747 relaja los nervios y los viáticos en dólares saben a filetes de oso polar.

Vamos Juana Acosta, que la pases bien en Cali, que no te rapen el celular y colorín, colorao.