Un extraño en casa de Biden

Abril 18, 2023 - 11:40 p. m.

2023-04-18

Por:

Poncho Rentería

Ciertísimo, el presidente Petro, de tendencia política de la izquierda, modelo 1960 y amigo de Maduro y CIA, estará mañana muy puntual en la Casa Blanca y conversará 30 minutos con el presidente Biden.

Hablarán de comercio, de hectáreas sembradas de cocaína, de colombianos ilegales en Estados Unidos y de ayudas gringas prometidas que aquí no llegaron.



Los asesores del presidente Biden garantizaron que él no preguntará al presidente Petro por el pasado judicial de ‘Iván Mordisco’, ‘Jhon Mechas’, ‘Mueble Fino’ y otras lumbreras pacifistas que pintan para ‘Próceres de la paz y el pacifismo’ sin previo aviso.



En abril gozan en Estados Unidos el fin del invierno y que llega la primavera. Buenas, buenas. El presidente Biden recibirá con severo protocolo al buen hijo de Zipaquirá y de Ciénaga De Oro, Sucre, en su despacho, el que fuera de Clinton y Mónica Lewinsky y Donald Trump. Petro llegará con vestido oscuro de sastre italiano, corbata azul, zapatos Ferragamo oscuros y con abrigo inglés.



Al presidente Petro numerosa comitiva lo acompaña en Estados Unidos. La dirige el canciller Álvaro Leyva que viene lanzando extraños pedidos a la ONU para que vengan a descubrir que el señor ‘Santrich’ fue emboscado “por los enemigos de la paz”.



Cuando los presidentes sienten un bajón en las encuestas inventan un viaje al exterior, huyen de los que le piden embajadas. El fatigoso cargo presidencial no es tan sabroso como lo pintan. Hartísimo cada mañana informarse de tres masacres de la noche anterior. Punto.



Unos presidentes en primavera viajan a Francia, otros a Madrid, otros a China y, afortunado Petro, le tocó ir a Estados Unidos, sede de ‘el imperialismo yanqui’ que tantos insultábamos porque sufríamos por Cuba, años en que sufríamos del ‘infantilismo político’ ultraizquierdista fallido en Cuba, Venezuela y Nicaragua.



Viajó Petro y aquí son muchos millones los desengañados de su gobierno, creyeron que el país sería mejor gobernado con Petro. No llegó el cambio prometido. Hoy comprar los alimentos es más barato en Nueva York que en Cali, Bogotá, Medellín y Colombia entera. La comitiva de Petro ayer compraba gran mercado para traer a estos paramos. Regrese presidente Petro, el país anda tan regularcito como mi Deportivo Cali, el amado por Pardo Llada y millones más.



Apoyemos al DeporCali, lo queremos desde que éramos niños, aún hay chance de salvarnos y colorín colorao.