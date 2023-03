Todo por un avión de lujo

Marzo 14, 2023 - 11:45 p. m.

2023-03-14

Por:

Poncho Rentería

Una compra inútil le hace daño al gobierno. Les cuento y no se pongan molestos por el uso de los impuestos que pagan. La compra de un avión de lujo por la Policía Nacional a costo de 61.000 millones de pesos hizo ruido mientras se supo que doña Francia Márquez, mi vicepresidente, no se monta en un avión comercial por seguridad, solo usa el helicóptero.



Opinen que cada visita de Francia Márquez a la mamá en Cali, en Dapa, vale una millonada y al paga impuestos eso le suena derrochón. Y derroche hay en las camionetas blindadas hace 15 años porque todo tipo con ambiciones pedía camioneta blindada al gobierno.



Conozco el reparto alegre de las camionetas blindadas que pagan ustedes. En ellas se han trasladado a secuestrados y prófugos. Nos cuestan millonadas y es un imposible que el favorecido con camioneta blindada la devuelva. Punto.



Muy pilo el Secretario de Hacienda en el envío de los recibos para pagar prediales. Y no llegaron con un 65 por ciento de rebajas como lo prometieron en la campaña. Esa promesa resultó fallida como otras tantas, ahora que tienen bloqueos de carreteras han visto que ellos hicieron muchos daños empujando bloqueos.



El predial es muy antipático, hoy quien tiene un edificio sin alquilar le cobran el predial como si estuviera rentando alquileres. Igual pasa con el dueño de un apartamento, así no este alquilado paga teso predial. Punto.



Que hoy Alejandro Santo Domingo se mueva por el mundo en un avión privado es entendible, él no pierde tiempo en aeropuertos y en esos aviones de lujo se puede trabajar. Que sus empresas posean un avión de cincuenta mil millones lo entiendo porque tienen inversiones en Portugal, Londres, España y Colombia, y sumen que sus suegros son ingleses y su esposa Charlotte también. Pero que nuestra Policía haya comprado un avión de lujo para doce pasajeros es un gasto inútil.

Colombia por el revolcado orden público y asaltos a pueblos y veredas, urge de aviones para 59 pasajeros. Se pifiaron en la Policía Nacional con esa compra lujosa y algo inútil.



De ese negocio, de ese avión de lujo, solo quedó flotando un aplauso para el habilísimo comisionista que se ganó el diez por ciento, cinco mil millones en Colombian money. Y esa compra inútil del avión de lujo para la Policía aguanta otros debates para que no la repitan.