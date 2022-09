Un funeral de lujo y un luto

Septiembre 13, 2022 - 11:45 p. m.

2022-09-13

Por:

Poncho Rentería

Colombia con Inglaterra en el duelo. Anoche llegaron a Londres al funeral de la Reina los 27 íntimos amigos suramericanos del nuevo rey de Inglaterra, Carlos Tercero. Viajaron a darle un abrazo solidario. Una periodista radial cantó su asombro: “no sabíamos que 14 colombianos fueran cercanísimos a su Majestad Carlos Tercero y a la familia Windsor”. La noticia de los amiguísimos del rey inglés la leí en un portal argentino enemigo de los ingleses porque les robaron las islas Malvinas. Al monarca Carlos Tercero hoy le hace compañía Carlos Alcaraz un grande, un español, un tenista genial. Punto.



Este septiembre tiene varios recordatorios y empiezo con el 21 aniversario del doble bombazo que el malevo terrorista Bin-Laden planificó para destruir a Nueva York. El criminal no logró destruir la ciudad, pero sí le hizo daños económicos por US$300.000 millones y llevó a la muerte a 3587 personas. Tres aviones fueron secuestrados al tiempo, dos estallaron en Nueva York y el otro en Washington. ¿Ustedes recuerdan qué hacían aquella mañana del 11 de septiembre en que estrellaron dos aviones contra Nueva York? Claro que sí, es algo inolvidable.



Y como este septiembre es el mes del Amor y la Amistad y de carambola el mes de los novios, toca decirles que recordaremos al demócrata y médico socialista Salvador Allende, víctima del pinochetismo brutal. Un septiembre revolcado viene porque don Gustavo Petro enfrentará un terremoto económico al subir la gasolina que de carambola sube todos los alimentos. Los 'milagros económicos' que anunció el petrismo en la campaña no llegarán, solo fueron alegres promesas electorales.



Petro lleva 37 días de gobierno, está comprobando que gobernar no es tan fácil. Lo serio es austeridad en la cúpula, cero raponazos millonarios, mucha planeación, cero derroches en automóviles blindados oficiales, buen gobierno y trabajar, trabajar y trabajar.



El belicoso e iracundo antiduquismo incendió quince capitales y causó daños multimillonarios durante el ‘Paro combativo y radical’ de los sindicatos y un grupo estudiantil contra Duque y su reforma tributaria. Ojalá que al amigo-presidente, al compañero Gustavo Petro, no le monten otro paro destructivo y violento como el que le montaron al gobierno de Iván Duque . Suerte Presidente Petro y ahora sí, a gobernar en serio y colorín colorado.