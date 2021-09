Octubre trae desórdenes

Septiembre 28, 2021 - 11:45 p. m.

2021-09-28

Por:

Poncho Rentería

Esa balandronada del flamante Comité de Paro Nacional de celebrar cada fecha 28 del mes su bloqueo a las capitales es una guachada a los obreros y empresarios. Suena a desafío infantil al gobierno por unos veteranos sindicalistas bien pagados y de camioneta blindada. Ayer tuve líos en Bogotá para llegar a mi grabación en Caracol Televisión. Unos 30 guaches con banderas y pancartas de ‘Nos están matando’ me bloquearon 87 minutos en Bogotá. Ser bloqueado por unos encapuchados da furia y la calma exige aguantarles ese matoneo.



No creo que octubre huela a revolución pero sí a muchos desórdenes porque saben que el policía va desarmado con una teja plástica. Y esos ‘protestantes de cartulina y cero lecturas’ creen que están haciendo historia y dándole paso a una revolución cuando lo que hacen es matonismo contra gente que trabaja y pierde el transporte.



Se nos vino octubre y a la memoria viene el octubre del año 1917 cuando los bolcheviques le gritaron al mundo que “El proletariado tiene el poder en Rusia”. Este octubre, vía Netflix, veremos documentales sobre el triunfo bolchevique en la Rusia de los zares Romanoff que en su caída fueron fusilados por ‘La Primera línea’ que mandaban Vladimir Ilich Ulianov, ‘el compañero Lenin’ (le dicen unos lunáticos), y sumen a Stalin, Trosky, Molotov, Beria, Malenkov & Cia.



En octubre recordamos al Che Guevara preso en Bolivia y acribillado por el capitán Gari Prado un boliviano al servicio de la CIA y USA. Este octubre suplíquenle al FBI que recupere los 70.000 millones que unos avionazos alumnos del famoso Emilio Tapia se embolsillaron ‘pulcra y velozmente ‘desde sus fortines en Barranquilla. ¿Será posible recuperarlos? Lo dudo, ese novelón fue craneado por avispadísimos que saben hasta de dónde son los cantantes, lo que aún no saben los del Trío Matamoros.



María-Mercedes mi caleña amiga, regresando de París se aterró de lo caliente que está la política aquí. Me contó su ira por la burla de unos senadores muy farcos, que soltaron: “Eran prisioneros pero tenían su cambuche y cama y los cuidaba el ‘mono’ Jojoy”. ¿Ganan algo los farcos humillando a las familias que ultrajaron? Lo dudo, solo ganan rechazos.

Octubre con muchos alcaldes desvirolados que se creen ‘redentores’.

Ególatras y chambones pero así es la pifiada democracia, y colorín colorao.

​