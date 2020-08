Los insultos y don Pancracio

Agosto 11, 2020 - 11:45 p. m. 2020-08-11 Por: Poncho Rentería

Estoy cultísimo, tanto que empiezo contándoles que don Pancracio Celdrán, filólogo y figura literaria en España, escribió ‘El gran tratado del insulto’ donde colecciona los más brutales y feroces insultos que circulan por este puñetero mundo en lengua española.



Mi admirada María Mercedes Márquez me comentó que en Colombia hoy abundan insultos brutales que destrozan a la víctima y a su familia. Dice que los mandará al ‘Gran tratado de los insultos’ porque le ganan a los españoles en mala leche. A un insultador profesional de la radio española, don Manuel Azaña le puso este telegrama: “No te metas conmigo, pierdes, eres un tarrito de mierda bañado con tres gotas de Ortega y Gasset”. En esta Colombia, agosto del 2020, zumban violentos insultos entre políticos y peor, entre fogosos columnistas y opinadores radiales. Eso pinta mal. Punto.



Belisario Betancur era un mago hablándole a sus televidentes, lo entendían porque no jugaba a ‘inteligentísimo’. Andrés Pastrana comunicaba fácilmente porque fue presentador de televisión y sabía manejar los tiempos. Y el expresidente Uribe fue campeón dándole línea a sus oyentes, tanto que terminó su segundo gobierno en 2010 marcando simpatías del 82 por ciento en las encuestas y eligiendo como sucesor a don J. M. Santos; por eso medio país se asombra al verlo en prisión y que un columnista costeño pidiera por Tv que le quitaran el celular y le pusieran esposas metálicas. De eso, no opino, opinen ustedes. Punto.



Trabaja duro don Iván Duque 18 horas diarias. Es activo, maneja cifras y gobierna bien, pero desde la oposición sus jefes Petro, Alexánder López, Roy Roy, las senadoras Aída Avella y la compañera Griselda, esposa de ‘Tirofijo’, lo acusan de dictador. Exageran, son libres insultando al Presidente y frescura, viva la democracia. La oposición antiuribista y antiDuque confía ganar en el 2022 con presidente de ellos. ¿Quién será el varón o mujer que reemplazaría a Iván Duque? Opinen ustedes, no soy brujo ni adivino. Ojo: de pronto la pandemia ataja esas elecciones y no se hacen, ese bicho-virus hoy anda tan campante como el whisky que sabemos. Punto.



Está preso pero no esposado el expresidente Uribe, es noticia su detención en España, USA, Alemania y Argentina donde fue declarado: ‘Líder de América Latina’. Pregunto: ¿Es desagradecida Colombia con Álvaro Uribe que la salva del ‘Mono Jojoy’ y las Farc? Responden ustedes, mi frivolidad señorera me lo prohíbe y sigan con tapabocas así pierdan la sonrisa, el glamour y la coquetería.