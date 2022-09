La Policía de Los Ángeles aseguró que Artis Ivey Jr., mejor conocido por su nombre artístico Coolio, aseguró que el rapero falleció debido a una emergencia médica.



Al respecto, el teniente de la policía de Los Ángeles, Byron Roberts, dijo que no se considera que la muerte del rapero estadounidense esté relacionada con un crimen.



"Los bomberos respondieron a la emergencia médica e intentaron proporcionar tratamiento. Desafortunadamente, la persona no respondió al tratamiento médico y falleció como resultado de algún tipo de problema médico desconocido", detalló Roberts.



El mánager y amigo de Coolio a lo largo de varios años, Jarez Posey, confirmó la noticia sin dar detalles adicionales. Además, en diálogo con el sitio web de noticias de celebridades TMZ, Pepsey dijo que el rapero fue hallado inconsciente en el baño de la casa de un amigo el miércoles en la tarde.



Aunque la razón exacta de la muerte de Coolio no ha sido revelada, su manager comentó que que los paramédicos creen que el rapero podría haber sufrido un paro cardíaco.



Coolio inició su carrera como rapero en California a finales de la década de los ochenta, pero su fama global llegó en 1995 con la salida de su éxito musical "Gangsta's Paradise" como parte de la banda sonora de la película "Dangerous Minds".



El artista fue galardonado con un premio Grammy a la mejor interpretación de rap como solista en la ceremonia del año siguiente.



Con un extracto musical de "Pastime Paradise" (1976) de Stevie Wonder, la canción vendió millones de copias en todo el mundo, encabezando las listas musicales de 16 países y convirtiéndose en el tema número uno del listado Billboard en 1995.