Nicky Jam será protagonista de un nuevo proyecto cinematográfico

El cantante de música urbana Nicky Jam sigue sumando logros en su carrera y explorando caminos en otros ámbitos fuera de la música, ahora protagonizará el nuevo proyecto de Universal Pictures y Westbrook Studios ‘Los Reguladores’, una comedia de acción producida por Will Smith, Jon Mone, Miguel Meléndez y Heather Washington, de la que también será co-productor junto a Juan Diego Medina, CEO de La Industria Inc.



El artista estadounidense ha realizado diferentes producciones televisivas tales como ‘El Ganador’, una historia basada en su vida que alcanzó gran audiencia a nivel mundial a través de Netflix, además conduce su propio TalkShow, ‘The Rockstar Show’, y participó en la famosa película 'Bad Boys For Life', protagonizada por Will Smith y Martin Lawrence, donde interpretó el papel de Zway-Lo.

El intérprete de Travesuras esta semana será honrado con el premio 'Salón de la Fama' durante la Billboard Latin Music Week que se llevará a cabo desde hoy 26 de septiembre hasta el 1 de octubre, dentro de la que también replicará su programa de entrevistas The RockStar Show, donde entrevistará a Wisin y Yandel y al Grupo Firme y será parte del headline de presentaciones de la gala de entrega de los premios.