Dejan en libertad a exfarc que firmó acuerdo de paz y que había sido capturado la semana pasada

Una Jueza de Buga dejó en libertad a Harold Ordóñez Botero, un firmante de los acuerdos de paz quien fue capturado por ser señalado como alias 'Óscar', miembro de las disidencias de las Farc.



La decisión tomada por el juzgado de garantías de Buga se dio debido a inconsistencias en las pruebas y testimonios aportados por la Fiscalía General, que señalaban a Ordóñez Botero como presunto miembro del grupo armado residual 'Adán Izquierdo'.



Entre otras, la Jueza destacó como presunta inconsistencia la descripción de Ordóñez, que fue entregada por quienes serían testigos de una reunión en la que habría participado 'Óscar', y consideró que ni el acento ni los rasgos descritos coinciden.



"Una persona de tez trigueña o canela, barbado y de contextura robusta. Se habla de un acento de una región del Cauca", indicó la Jueza fue la descripción aportada por la Fiscalía.



Además, determinó que las actividades por las que es señalado el presunto comandante del grupo guerrillero residual, tienen lugar en zona montañosa del Cauca y las actividades de Ordóñez se centrarían entre Cali y Palmira.



La Fiscalía no apeló la decisión de libertad.



De acuerdo con la información aportada por la Gobernación del Valle y la Universidad Javeriana, Harold Ordóñez es estudiante de la maestría en Interculturalidad, Desarrollo y Paz Territorial, así como funcionario de la Secretaría de Paz Territorial y Reconciliación Departamental.



Elmer Montaña, abogado de Harold Ordóñez, aseguró que "la juez no sucumbió a las presiones que el pasado viernes estaba haciendo el director de la Policía Nacional con sus declaraciones y haciéndole señalamientos a mi defendido que, entre otras cosas, no correspondían a la imputación".

