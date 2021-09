Duro llamado de atención en el Ejército por dato falso sobre secuestro del coronel Pérez

El general Eduardo Zapateiro, comandante del Ejército Nacional, aseguró que fue un "tema de ingenuidad" de la Institución el haber informado que el coronel Pedro Enrique Pérez, secuestrado por disidencias de las Farc, habría sido asesinado.



"No le daré importancia a unos bandidos. Ya hice un llamado de atención a todos los oficiales, suboficiales y soldados del Ejército. No quiero ver más ingenuidades de parte nuestra", comentó a Blu Radio.



Zapateiro se refirió a la prueba de supervivencia en la que el Frente 28 de las Farc desmintió la muerte del Coronel y manifestó que el objetivo es rescatar al oficial y ubicar a los responsables de su secuestro.



"Hasta que tengamos en el territorio disidencias de las Farc, ELN y demás estructuras, llámense como se quieran hacer llamar, no podemos estar pensando en paz", aseveró el General.



Por su parte, en diálogo con Blu Radio, Jorge Enrique Pérez, padre del Coronel, confirmó que ellos conocían que el Ejército les había consultado sobre la revelación de la información en la que aseguraban que el uniformado habría sido asesinado.



"Nos manifestaron que existía la posibilidad, no confirmada, de que lo habían asesinado. El General no lo confirmó, él nos comunicó de esa información antes de que esta se filtrara, pero nunca fue confirmado, por eso teníamos esperanza de que estuviera vivo", dijo el padre del Coronel.



Finalmente, el padre del Uniformado aseguró que, tal vez, se habría tratado de una estrategia del Ejército para conocer el estado del Coronel.



"Nunca nos dijeron que estaban forzando a las Farc para que diera información. Analicé que, tal vez, pudo ser una estrategia del Ejército para tener conocimiento del estado real de nuestro hijo, para que lo confirmaran o lo negaran", precisó el padre del Oficial.



