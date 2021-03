Grupo Niche y las claves del éxito de '40', álbum que le dio su primer Grammy

Álvaro José Carvajal Vidarte

Si Jairo Varela estuviera vivo y hubiera recibido este Grammy anglo para su Grupo Niche, “estaría sonriente y satisfecho, pensando que valió la pena todo su esfuerzo y sacrificio, sintiendo orgullo porque siendo un negro de una tierra desfavorecida como el Chocó, pudo ser visible para recibir un reconocimiento como el Grammy anglo”. Así lo cree su hija Yanila Varela, quien al morir su padre en el año 2012 tomó las riendas de la agrupación, y con todo un equipo, logró este galardón para la salsa caleña.



Ella admite que hay toda una historia detrás del triunfo de este álbum, titulado ‘40’, porque es la celebración de cuatro decenios haciendo salsa con sabor a Niche. Que lograran el Grammy anglo a ‘Mejor disco tropical latino’, el primero para un artista o agrupación de salsa colombiana, además del Grammy Latino, que obtuvieron el 19 de noviembre de 2020, en el rubro ‘Mejor álbum de salsa’, fue algo que se cocinó a fuego lento, con mística y respeto. “La clave principal para mantener el Grupo Niche vigente ha sido respetar el sonido, el concepto que lo caracteriza, la marca y el legado de mi padre”, dice Yanila, directora general del Grupo Niche.



Para alcanzar ese objetivo, contó con un gran aliado, el director musical Jose Aguirre, “un hombre talentoso, profesional, que conoce el sonido Niche y al agregarle su propuesta musical, el resultado no puede ser mejor. A esto le sumamos los músicos y cantantes de la orquesta, talentosos, de un nivel musical óptimo con gran respeto y admiración por el legado Niche, y un equipo de trabajo en producción, tarima y en la parte administrativa, de booking, publicidad, legal, entre otras, en Estados Unidos y Colombia, que están 24/7 para la empresa Niche”.



Para la hija mayor del fundador del Grupo Niche, “este Grammy significa creer que no hay imposibles, que valió la pena enfrentarme al temor de no tomar las decisiones correctas, que con el trabajo en equipo se obtienen mejores resultados; es llevar una alegría a nuestro país en medio del caos de la pandemia y tener el orgullo de ser el primer grupo de salsa en obtener un reconocimiento para la música, como el Grammy anglo”.

Con este Grammy que en esta categoría han recibido artistas como Rubén Blades, Marc Anthony, Celia Cruz, dice Jose Aguirre que el Grupo Niche se ubicó “en un sitial muy grande, a nivel de los grandes artistas del mundo. Con este reconocimiento se abre una puerta supremamente importante para el género de la salsa en Colombia. La industria va a poner más los ojos en la salsa colombiana”.



De acuerdo con el director musical del Grupo Niche, “el éxito de Niche radica en un sonido único que lo identifica. Cada instrumento tiene una forma particular para ser tocado, desde las maracas, pasando por el güiro, las congas, el timbal, la campana, el brass, los tumbaos del piano, del bajo y las voces que tienen su estilo de fraseo. Hay un sonido puesto en la industria de la música que lo identifica”.



La magia de Jairo Varela sigue presente. Según Aguirre, “las letras que él hizo para Niche fueron grandiosas. Era un poeta, escribió a las vivencias, a la tierra, a la naturaleza e hizo letras de corte social”. Está viva, además, la identidad étnica del Grupo Niche, “como su nombre lo dice, es una banda negra, de la afrodescendencia. Jairo era un activista, siempre estaba representando su etnia, orgulloso de ella, eso es visible en la música que escribió, hasta hace ocho años que él estuvo”.



Por eso, al abordar el álbum ‘40’, Aguirre confiesa que tuvo miedo. “No quería defraudar a Jairo”. “Hacer un primer álbum de Niche sin la presencia de Jairo, sin sus letras, sin su producción fue un reto. Tuve que escribir pensando en Jairo, anteponiendo su legado, su forma de escribir, de hacer los arreglos, de producir, que todo instrumento tocara en pos del sonido Niche, ese era el pedido a gritos de la gente y, por varias circunstancias, el Grupo se había ido hacia otras sonoridades. Me senté a cranear verso a verso, a pensar en esos años en que trabajé con él, de 1992 al 2002, en los cuales hicimos mucha música. Yo transcribía sus ideas, le arreglaba y le complementaba, desde la música”.

Para el álbum ganador del Grammy, ‘40’, cuenta Aguirre, que se fueron dos años en su realización. “Borré mucho, cambié mucho. Al final presenté una propuesta de casi 15 canciones, de las cuales quedaron 9. Cuando le puse punto final, estaba tranquilo con lo que había escrito. Este disco se llama ‘40’, pero yo lo llamaría ‘Respeto’, porque está basado en el sonido que Jairo creó, incluso pensando en ese vanguardismo suyo. Siempre iba por más”.



El compromiso era enorme, “Jairo no estaba y sería triste que la historia dijera que en nuestras manos murió el Grupo Niche, no lo podíamos permitir”, reflexiona Aguirre, quien confiesa que al abordar este disco tuvo mucho miedo. “Yanila también, pero siempre nos acompañó la luz de Jairo, como esa mano diciendo ‘vamos a trabajar, vamos a darle’”.

Para él, Yanila ha sido vital en mantener vigente a Niche: “Ella ha llevado las riendas del Grupo de manera fenomenal. Es muy inteligente, visionaria, ordenada, seria. Yo tenía planeado un disco orgánico, volver a grabar en cinta, como grabábamos con Jairo, con piano de cola, en consolas analógicas, un disco orgánico que iba a nadar en aguas urbanas. Le pedí a Yanila grabar una parte en Puerto Rico, otra en Miami y otra en Cali; le pedí el ingeniero que mezclara la música de Marc Anthony, Juan Luis Guerra, Shakira; le dije: ‘Quiero el estudio donde masterizan The Rolling Stones y Paul McCartney’ y me dijo: ‘listo’. No hubo un ‘No’ de Yanila. Ella ama el Grupo, creció viendo a su papá parirlo, moldearlo, configurarlo, sufrirlo y hallamos el complemento perfecto para hacer una gran producción con todos los elementos para obtener un premio internacional”.



En el Grammy influyeron, dice Jose, el performance y la puesta en escena actual de Niche, “renovada, con ingenieros de luces y de audio, con unos músicos con una energía muy diferente, unas pantallas, una pirotecnia, lo que hace que se estén dando más giras y conciertos. El stop llegó por el Covid, pero el éxito del Grupo viene siendo arrollador en todos los shows, muy grande y visible, en EEUU., eso ayuda a ser visto por la Academia. Es una banda que cada vez se muestra mejor, que suena muy bien, las voces nuevas están de un nivel brutal y se hizo una producción que rompió con todo lo que había”.



Jose Aguirre, director musical del Grupo Niche. Foto: Cortesía José Aguirre

Rommel Caicedo, Booking and Promotion Manager de Niche, opina que la clave del éxito de la agrupación es una persona: Jairo Varela. “Hemos sido testigos de que él tuvo un sueño en Bogotá, llamado el Grupo Niche, que partió de su cuaderno de canciones, en las que creía tanto y en las que fue consolidando un estilo”.



Varela, según Caicedo, dejó las claves del éxito consolidadas: “la originalidad, la disciplina que impuso a lo que vio como una empresa, y en la actualidad la clave ha sido saber interpretar todo lo que él hizo, tanto a nivel musical como administrativo, para tomar decisiones muy firmes y arriesgadas, como la de participar en un festival tan atípico para una orquesta de salsa, como el Stereo Picnic y salir triunfantes. Se han quebrado esquemas, se han ganado nuevos públicos y eso ha permitido que su gran legado sea reconocido, por fin, por los Grammy a nivel mundial”.



En cuanto a la participación de Jose Aguirre, afirma Rommel, que “es de los músicos más perfeccionistas que hemos conocido y sabe interpretar el sonido que Jairo creó para el Grupo Niche y eso está plasmado en este último álbum, a pesar de que sus composiciones son originales, las ha hecho pensando cómo le hubieran gustado a Jairo”.

Con Rommel coincide Álvaro Gómez, exmánager y jefe de prensa de Niche (de 1986 a 1992), y quien considera que se dio un “muy buen trabajo de producción, en las letras, los arreglos, las melodías, el comercio y en interpretar el gusto y el sentir de la gente, tanto en las letras de las canciones como en el baile”.



Gómez fue testigo de que Jairo se rodeó de los mejores productores y músicos, como Sergio George, que estuvo en 1991 en ‘Sin Sentimiento’; César Monge ‘Albóndiga’, en producciones como ‘Tapando el hueco’, Alberto Barros y Diego Galé. “Si Jairo tenía que hacer un tema y el bajo lo hacía alguien que vino de EEUU., pero no le gustaba, lo hacía quitar, así perdiera la plata del tiquete y del arreglo”. Igual de minucioso era al elegir a los cantantes. “Antes de Tito Gómez (la voz que internacionalizó al Grupo) y de la llegada de Charlie Cardona, pasaron por Niche muchos que no grabaron o solo un tema o dos (Roberto Urquijo, Álvaro Granobles, Carlos Guerrero), después de Álvaro del Castillo con ‘Buenaventura y Caney’, o ‘Moncho’ Santana, que con ‘Cali Pachanguero’ le dio identidad al Grupo y la ciudad lo acogió”.



Para Gómez, “era bonito escuchar a Jairo contar que en un aterrizaje del avión, llegando a Palmira, nace ‘Mi Valle del Cauca’ o que escribió ‘Una aventura’ en una servilleta. Creaba canciones que ponía a sonar con los arreglos apropiados y con ellas Niche conquistó Panamá, Venezuela, Perú, Ecuador, México, Europa, Estados Unidos, fue una bola de nieve”.



Álvaro Gómez, Tito Gómez y Jairo Varela. Archivo

Jairo Varela y Javier Vásquez. Archivo

“Yanila Varela ha hecho un trabajo brillante, es una buena administradora (mejor que su padre. No derrocha). En una movida osada se llevó a Jose Aguirre, músico muy preparado, que trabajó con Guayacán y Son de Cali, y conoce bien el mercado de la música, no solo de la salsa. Este Grammy no es solo para el legado de Jairo (un centenar de obras grabadas), es a la disciplina y seriedad de un Grupo que suena y se ve muy bien”, dijo Álvaro Gómez.



Con esa delantera de Javier, Tito Gómez y Richie Valdés se dio la internacionalización de Niche. Luego ingresa Charlie Cardona, después Willy García, Charlie Zaa. Pasaron también Willy García, Javier Vásquez, Mauro Castillo, Mauro Mosquera, Álvaro Granobles y Osvaldo Román (de la Puerto Rican Power).