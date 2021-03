Juan Calderón, músico caleño premiado como Mejor Compositor Emergente

Natalia Moreno Quintero

Juan Calderón Cabal es otro de los colombianos que sigue dejando en alto el nombre del país ante el mundo. Y es que el caleño, que migró a Estados unidos hace ya varios años, fue reconocido recientemente en Nueva York como el Mejor Compositor Emergente 2021, en el concurso Aural Compass Projects que premia a los mejores nuevos compositores del mundo, siendo el único latino elegido entre los cinco ganadores.



Un premio que obtuvo gracias a un ciclo de canciones que terminó de escribir a finales del 2019, y que se encuentran basadas en la poesía escrita del caleño Octavio Gamboa, de quien tomó algunos textos y los musicalizó al estilo clásico, utilizando su inspiración en la música tradicional colombiana, el pasillo, y la música europea, técnicas del periodo barroco (contrapunto) y operáticas. Una gran obra musical que lo convirtió en el ganador de un premio en efectivo y el patrocinio para producir y grabar estas canciones.



“Escogí seis poemas de Octavio Gamboa, porque trataban temáticas relativas a las diferentes edades y estados del ser humano, juventud, amor, soledad, vejez y muerte. Me gustó su poesía gracias a un poema que encontré mientras visitaba una librería en Miami, lugar en el que residí por el año 2007, este hacía parte de una antología de Fernando Charry Lara. Años después un guitarrista llamado Nilko Andreas, activo en Nueva York, me pidió una canción basada en temas colombianos para usar en un concierto con su novia. De ahí salió la primera canción, ‘El Paisaje’. Ellos terminaron antes del concierto y la canción fue archivada hasta el 2018, cuando tuve oportunidad de grabarla al final de otra sesión de grabación en Bogotá”, recuerda Calderón, quien a partir de ese momento comenzó a darle forma a la idea de crear un ciclo de canciones basadas en esa poesía. “Escogí 5 poemas más y desarrollé la temática general”.



Ahora el guitarrista, que también es docente y tiene una maestría en Composición de la Escuela de Música de Manhattan, y que cuenta con estudios de Licenciatura en Música en la Universidad de Florida, grabará sus canciones junto a la soprano Stephanie Lamprea, una talentosa neoyorquina de padres colombianos. El disco que se llamará ‘Becoming a Landscape’, producido bajo el sello independiente ‘Centaur Records’, estará disponible en todas las plataformas musicales en el mes de julio.

Entre tanto, la historia de este caleño que llegó al país americano con su experiencia como guitarrista de rock y metal, se remonta a la ciudad de Cali. Fue aquí donde comenzó su gusto por la guitarra, que aprendió de forma empírica al inicio, y que gracias a su talento conformó varias bandas locales. Sin embargo, en el año 2000 y luego de pensar que su destino sería el rock and roll en Colombia, la fuerte violencia de esos años y las amenazas contra su familia lo llevaron a migrar con su madre a los Estados Unidos, y una vez allí comenzó su formación en guitarra, interesado en el jazz, en el Miami Dade College.



Desde ese momento, y gracias a una maestra de teoría musical que vio su talento, comenzó a trabajar de lleno en la composición de música clásica contemporánea. Hoy, su composición ‘Reino Incierto’ ha sido interpretada en el Carnegie Hall (sala de conciertos en Manhattan) y en el Ciclo de Conciertos ‘Sounds of the City’ de Nueva York. Y, por si fuera poco, sus tres movimientos para cuarteto de guitarras están incluidos en un álbum de destacados compositores colombianos titulado ‘Entre la huella y el grito’.

Datos sonoros

‘Becoming a Landscape’, álbum que saldrá al público en julio, va a contar con 11 composiciones originales para la guitarra clásica solista y una improvisación hecha en el estudio de grabación. Fue grabado en Atelier Music Studio por Zé Luis, productor brasileño y saxofonista que ha trabajado con el músico Caetano Velhosot.

Los elementos barrocos que hacen parte de su exploración musical son el contrapunto, que es cuando se tienen dos o más melodías en sincronía y armonía. Una sería la guitarra y otra la voz. En ese sentido, el guitarrista va tocando acordes rasgueados o arpegiados. Ese elemento barroco está mezclado con armonías contemporáneas de la música clásica de mediados del siglo XX hasta hoy (Shostakóvich, Bartok) elementos de la guitarra flamenca, armonía jazz y un poco de rock.