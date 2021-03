La 'supergirl' de ascendencia colombiana de la película The Flash

Natalia Moreno Quintero

Sasha Calle, de 25 años, nacida en Boston, Massachusetts, pero con sangre colombiana por parte materna, es la primera latina que interpretará a Supergirl en cine. La actriz, quien pasó parte de su infancia en Colombia, fue elegida entre 425 actrices para el papel de la superheroína en la película The Flash, que se rodará en abril próximo y se estrenará en noviembre de 2022.



Calle se pondrá la capa roja de la versión femenina de Superman, que tiene sus mismos poderes: fuerza sobrehumana, velocidad, resistencia, reflejos, poderes oculares y vuelo, en el largometraje The Flash.



Esta Supergirl con raíces colombianas, ha sido catalogada por páginas especializadas en cine como Deadline, como “un descubrimiento similar al que se hizo al elegir a Gal Gadot (La Mujer Maravilla), a quien se conocía anteriormente de Fast & Furious 6, en el papel de Wonder Woman, que la catapultó a ser una estrella global”.



Y al igual que la heroína, tiene muchos talentos o superpoderes, como cantar y componer. La actriz lo ha demostrado en sus cuentas de Instagram (@sashacalle) y Youtube, donde sube videos tocando piano, guitarra y cantando sus propias composiciones en español e inglés.

Por ahora, Sasha tiene el gran reto de seguir el camino que han trazado sus antecesoras: En 1984 Helen Slater le dio vida a Supergirl en el cine; en 2007 la encargada fue Laura Vandervoort, pero esta vez en la pantalla chica. Desde el año 2015 y durante seis temporadas en la televisión, ha sido Melissa Benoist. Para el año 2022, y de nuevo en el cine, el turno será para Sasha.



Las cuatro coinciden en darle vida a Supergirl o Kara Zor El, la diferencia es que junto a la actriz de raíces colombianas estarán: Ben Affleck, quien desde 2016 interpreta a Batman; y Michael Keaton, quien le dio vida al Caballero de la Noche en cine, en 1989 y 1992. Ezra Miller, quien desde 2017 se puso el traje rojo del hombre veloz en la película de la Liga de la Justicia, será el protagonista de The Flash. También actuará la española Maribel Verdú (Y tu Mamá También y El Laberinto del Fauno).



Sasha nació en Boston, Massachusetts, el 7 de agosto de 1995. Pisó suelo colombiano cuando tenía 10 años, y estuvo en nuestro país por dos años. Luego regresó a los Estados Unidos y fue a la secundaria en Hollywood. Su mamá es Samira Calle, su padrastro Kevin y su hermano Jacob. Al graduarse se mudó a Los Ángeles para asistir a la Academia Estadounidense de Música y Drama. Y en American Musical and Dramatic Academy –AMDA- siguió actuación y artes escénicas. En la TV norteamericana se dio a conocer con su papel de Lola Rosales en el drama The Young and The Restless, rol por el cual recibió una nominación a los premios Daytime Emmy en 2020, como ‘Interpretación joven destacada’.

Las actrices que participaron del casting de Supergirl no conocían detalles de las audiciones que, por la pandemia, fueron por Zoom.

“¿Puedes volar? ¿Quieres volar?”

Andy Muschietti, director argentino lidera este ambicioso proyecto del universo de DC Comics, es recordado por películas como ‘It’ capítulo 2 y ‘Mama’, enfocadas en el género de suspenso y terror. Él, quien está a cargo de contar la historia de The Flash, le dio a Sasha la noticia de su elección en un casting que contó con cerca de 400 actrices de diversas nacionalidades como Estados Unidos, Argentina, Brasil, México y Colombia.



“¿Puedes volar? ¿Quieres volar? Quizás quieras usar esto” le dijo, mostrando el traje que usará en el filme. “Tú eres Supergirl. Felicitaciones”, publicó Muschietti en un video de Instagram dirigido a Sasha, en una conversación que combinó español e inglés. Ella le contestó: “Esto todavía no me ha afectado del todo. Estoy empezando a llorar mientras escribo esto porque sé que soy yo en ese video... pero todavía no puedo creerlo. ¿Una latina súper héroe? ¿En qué planeta? Pues en este. ¡Qué alegría y qué orgullo!”.



Además, aprovechó el medio para agradecer a su mamá: “gracias por tu esfuerzo, por educarme solita y con mucho amor. Te adoro con todo lo que tengo. Eres un ejemplo de superhéroe”. Muschietti dijo que hallaron a la actriz “destinada” para Supergirl.



Esto, a juicio de los expertos, podría significar ver a Sasha en las próximas películas de Supergirl, como ha pasado con la actriz israelí Gal Gadot, quien le ha dado vida a la Mujer Maravilla desde 2016. Por lo pronto, Sasha Calle ya hizo historia.