"Necesitamos tiempo": MinTransporte respondió así al pedido del Valle sobre emergencia económica en Rosas

Este jueves en el Bloque del Pacífico realizado en la Cámara de Comercio de Cali, se dieron cita el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, el presidente del Senado, Roy Barreras y gobernadores del Valle, Cauca y Nariño.



La reunión tuvo como tema principal la emergencia que se presenta en Rosas, Cauca desde el pasado 9 de enero, que ha afectado económicamente a los departamentos del suroccidente colombiano por no tener la posibilidad de enviar combustible hacia Nariño y la cantidad de cisternas de carga de leche y papa que no han podido llegar a sus puntos de entrega en el Valle y Cauca.



“Se ha hecho una solicitud de declaratoria de emergencia económica, ecológica y ambiental en la zona entre los departamento de Cauca y Nariño, eso es una solicitud que trasladaré al Presidente de la República. Estamos trabajando todos los ministerios del Gobierno en las medidas pero necesitamos un poco de tiempo”, aclaró el Ministro.



El Ministro aseguró que aunque se están habilitando vías alternas, no son corredores aptos para el tránsito de vehículos de carga y que el viaje puede tomar hasta 32 horas de Nariño al Cauca.



Por esa razón, se realiza la adecuación de dos vías terciarias por la cordillera que habilitaría el transporte de carga.



De esta manera, en una de estas vías que se están adecuando para los vehículos, el Gobierno tuvo que llegar a acuerdo con las comunidades indígenas para que autorizaran el paso de la maquinaria que para hoy tiene la meta de abrir 800 metros de un solo carril.



También, se mencionaron opciones de transbordo de los productos desde los puntos en donde inicia el derrumbe, el apoyo de la Fuerza Aérea y aerolíneas para llevar insumos médicos y otros productos que requiere el departamento.



El Ministro resaltó que con el Gobierno de Ecuador, se realizará una reunión entre los presidentes de ambos países el lunes 23 de enero para continuar con el acuerdo de gasolina al que se llegó para suplir la demanda de gasolina que está requiriendo Nariño.



Por la vía marítima se dispuso de una embarcación desde Buenaventura hacia el puerto de Tumaco con productos de primera necesidad y, desde Barranquilla, la Fuerza Aérea transportó más de 1 millón de galones de gasolina hacia el puerto nariñense.



Adicional a esto, están trabajando en la vía San Francisco desde el departamento de Putumayo para habilitar el paso de camiones de carga en un solo sentido.



Por último, una de las soluciones propuestas por los gobernadores de Nariño y Cauca, es el estudio de un poliducto para el envío de la gasolina, tema que el Ministro aclaró, ya está en estudio por parte de Ecopetrol.