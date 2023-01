Ministro de Hacienda aseguró que "no se requiere seguir subiendo tasas de interés"

En el Foro Económico Mundial que se realiza en Suiza, el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, hizo algunas aclaraciones con respecto a la cifra de inflación con la que se cerró el 2022 y manifestó que “no hay necesidad de continuar subiendo la tasa de interés de referencia de Colombia”.



El 2022 terminó con la tasa de interés en el 12%, su nivel más alto en 23 años. A pesar de que sigue siendo elevada, los analistas pronostican que podría producirse un mayor endurecimiento de la tasa debido al continuo y elevado crecimiento de los precios al consumidor que cerraron 2022 en el 13,12%, más de cuatro veces la meta de largo plazo del banco central, de 3%.



Pero el ministro Ocampo, que representa al Gobierno en la junta de siete miembros del banco central, aseguró a Reuters al margen del Foro Económico Mundial de Davos que la inflación tocó techo. “El hecho de que la inflación siguiera aumentando en diciembre fue problemático, no lo negamos, pero creo que fue el punto máximo”, dijo Ocampo.



Aunque la decisión sobre la tasa de interés que se deberá adoptar el 27 de enero también dependerá de las medidas que tome la Reserva Federal de Estados Unidos, Ocampo sostuvo que no veía la necesidad de un mayor endurecimiento.



“Sí, esa es mi opinión, la opinión del Gobierno”, aseguró el Ministro de Hacienda. También manifestó que la junta del Banco Central de Colombia descartó intervenir en el peso, que se depreció un 20,9% el año pasado.



“Discutimos en la junta del Banco Central y acordamos que no tenía sentido intervenir. Esa decisión se mantiene. En todo caso, el equipo técnico del banco central espera una mayor apreciación del tipo de cambio. Creo que hasta ahora el tipo de cambio ha llegado a un nivel más razonable”, puntualizó.