Valentina Rosero Moreno

Día de la Independencia: no habrá desfiles militares este 20 de julio en el país

El ministro de Defensa, Diego Molano, anunció que el 20 de julio no se realizará el tradicional desfile militar que se lleva a cabo en todo el país en conmemoración a la Independencia de Colombia.



Molano explicó que la ceremonia de conmemoración se realizará sin desfiles y aglomeraciones, por lo cual, un desfile será transmitido por televisión y canales digitales.



"Será una gran celebración con una ceremonia militar, pero teniendo en cuenta la responsabilidad que debemos asumir para no generar aglomeraciones no será un desfile, sino una ceremonia unificada televisada para todos los colombianos", indicó.



Dijo además que la Fuerza Pública acompañará las manifestaciones pacíficas que se realizarán en las ciudades capitales y municipios del país.

Con una ceremonia militar que será transmitida por televisión, la Fuerza Pública conmemorará la Independencia de Colombia este 20 de julio. Así lo indicó el ministro @Diego_Molano, quien subrayó que no se permitirán "bloqueos, violencia ni hechos vandálicos" en el país. pic.twitter.com/ev8ALcHfYr — El País Cali 📰#ElPaisPaLante (@elpaiscali) July 17, 2021



​El Ministro se refirió a los posibles bloqueos y hechos de vandalismo que se pueden presentar durante la jornada de manifestaciones y manifestó que la Policía tendrá todos los dispositivos necesarios para capturar y judicializar a quienes sean responsables de la comisión de estos delitos.



"No permitiremos bloqueos, violencia o campamentos permanentes que afecten los derechos a la movilidad, al trabajo y a la sana convivencia de ninguna ciudad", dijo.



Molano hizo un llamado a la ciudadanía a no permitir que las movilizaciones sean violentas y anunció una recompensa de hasta $70 millones por información que permita identificar a quienes tengan planes de cometer vandalismo.

