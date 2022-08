Así quedó definida la nueva línea de mando de la Policía Nacional para el gobierno Petro

La Policía Nacional anunció lo que será la nueva línea de mando de la institución, la cual está enmarcada bajo las directrices de la seguridad humana, la protección de la vida y de los derechos humanos.



Como fue anunciado el pasado 12 de agosto por el presidente de la República, Gustavo Petro, el director de la Policía, quien ya tomó el mando, es el mayor general Henry Sanabria; y la subdirectora será Yackeline Navarro.



En la Dirección de Seguridad Ciudadana quedó el brigadier general Javier Josué Martín Gámez, quien era el comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, y en la dirección de Antinarcóticos el brigadier general Tito Yesid Castellanos, quien estaba a cargo del Inpec.



Policía Metropolitana de Bogotá: El brigadier general Carlos Fernando Triana Beltrán, quien era el director de la Escuela de Cadetes de Policía General Francisco de Paula Santander.



Dirección de Tránsito y Transporte: Brigadier general Wilson Javier González Delgadillo. Era el comandante de la Policía No. 7.



Policía Metropolitana del Valle de Aburrá: Brigadier general Carlos Humberto Rojas Pabón. Era el comandante de la Policía No. 2.



Policía Metropolitana de Cartagena de Indias: Brigadier general Nicolás Alejandro Zapata Restrepo, quien era el comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena.



Policía Fiscal y Aduanera: Brigadier general Sandra Patricia Hernández Garzón, quien era la comandante de la Policía No. 3.



Policía Metropolitana de Cúcuta: Coronel Juan Carlos Restrepo Moscoso.



Dirección de Carabineros y Seguridad Rural: Coronel William Oswaldo Rincón Zambrano.



Dirección Antisecuestro y Antiextorsión: Coronel Gelber Hernando Cortés Rueda.



Policía Metropolitana de Barranquilla: Coronel Jorge Antonio Urquijo Sandoval.



Policía Metropolitana de Cali: Coronel José Daniel Gualdrón Moreno.



Dirección de Protección y Servicios Especiales: Coronel Arnulfo Rosemberg Novoa Piñeros.



Dirección de Bienestar Social: Coronel Olga Patricia Salazar Sánchez.



Dirección de Sanidad: Coronel Sandra Patricia Pinzón Camargo.



Policía Metropolitana de Bucaramanga: Coronel José James Roa Castañeda.



Secretario General: Coronel Hernán Alonso Meneses Gelves.



Dirección Administrativa y Financiera: Coronel Didier Alberto Estrada Álvarez.



Dirección de Inteligencia Policial: Coronel Jhon Harvey Alzate Duque.



Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín): Coronel Juan Miguel Thiriat Tovar.



Dirección de Talento Humano: Coronel Jimmy Bedoya Ramírez.



Dirección Nacional de Educación: Coronel Sandra Patricia López Luna.



Inspección General: Coronel Alexánder Sánchez Acosta.



Dirección de Incorporación: Coronel María Helena Gómez Méndez.



Departamento de Policía San Andrés, Providencia y Santa Catalina: Coronel Doris Edith Manosalva Pinto.



Escuela de Cadetes de Policía ‘General Francisco de Paula Santander’: Coronel Claudia Susana Blanco Romero.



Oficina de Planeación: Coronel Luis Fernando Arcos Álvarez



Fondo Rotatorio de la Policía Nacional: Coronel Sandra Yaneth Mora Morales.



Oficina de Telemática: Teniente coronel Óscar Andrés Cárdenas Peña.