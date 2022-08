La grave enfermedad por la que Petro dejaría la Presidencia, según reconocido astrólogo

En las últimas horas han sido diversos los rumores que aseguran que el presidente Gustavo Petro dejaría la Presidencia de Colombia debido a que, supuestamente, padece una grave enfermedad, esto basándose en las recientes predicciones de un reconocido astrólogo del país.



De acuerdo con lo indicado por Daniel Daza, un astrólogo colombiano que ganó mucha popularidad porque predijo que el líder del Pacto Histórico sería elegido Presidente, en los próximos días se daría a conocer públicamente que Petro tiene delicados quebrantos de salud que le impedirían continuar sus labores como mandatario.



Según manifestó el astrólogo, las recientes ausencias a eventos oficiales que ha tenido el presidente Petro en los últimos días se deben a que, al parecer, estaría enfrentando un problema de salud relacionado con el estómago.



"Teniendo la luna negra, que es la de la salud, ahí es en donde él va a tener muchos más inconvenientes. Los va a tener desde ahora porque es una enfermedad que comienza a revelarse de un momento a otro. Tiene que ver con la parte del estómago", comentó el hombre.



Pero su predicción no llegó hasta ahí, sino que Daza detalló que Petro deberá tomar decisiones en cuanto a su salud pronto para que el problema no se agrave y que, por lo tanto, la información oficial sobre lo que padece se tendría que dar a conocer próximamente.



"Es muy difícil que se recupere, es muy complejo. Tendría que comenzar a tomar acciones para que su salud mejore, tendría que cambiar muchas cosas en su estilo de vida. Tendrán que hacerlo público", dijo Daza.



La predicción del astrólogo ha causado incertidumbre entre los colombianos, sobre todo, porque en el pasado el Mandatario ya sufrió varios problemas de salud. De hecho, lo que más ha generado preocupación es que en 2020 Petro fue diagnosticado con cáncer temprano en la juntura del esófago con el estómago.



Justamente, los rumores se han acrecentado en los últimos días, cuando Petro canceló su participación en el reconocimiento de la cúpula militar, asegurando que estaba con problemas estomacales, es decir, complicaciones en el órgano que ha mencionado el astrólogo.



"La predicción es que la salud de Petro, por los próximos meses, se va a ver muy deteriorada, a tal punto que tendrán que sacarlo a la luz porque ya no pueden ocultarlo más", precisó Daza.