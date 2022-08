¿Qué dijo? El lapsus de la Vicepresidenta sobre temas científicos que le están cobrando caro

Un lapsus de la vicepresidenta de la República, Francia Márquez, la puso en medio de la controversia en redes sociales, por las dudas que generó sobre su conocimiento de temas científicos.



El pasado viernes, en el acto de despedida de un grupo de 35 niñas que viajarán a la Nasa para recibir capacitación en liderazgo, innovación, prevención de violencias a través del programa ‘Ella es astronauta’, la vicepresidenta les expresó un deseo que resultó confuso:



“Esperamos verlas en unos años como matemáticas, científicas, ingenieras, astronautas, astrólogas, aportando al desarrollo de su país y del mundo”, dijo Márquez.



Lea además: ¿Qué transformaciones tendría el Esmad? nuevo Director de la Policía reveló detalles



El lapsus consiste en que la astronomía es la ciencia que estudia los astros, mientras que la astrología es una creencia, no científica, de que la configuración del cielo puede influir en la vida de las personas o en su estado de ánimo.



Por el contexto en que se produjo su declaración, era evidente que

a lo que se refería la vicepresidencia era a la astronomía y no a la astrología. Su equivocación ha llevado a todo tipo de reacciones, algunas en tono de humor, otras preocupaciones manifestadas en serio.



El representante a la Cámara por las negritudes, Miguel Polo Polo, comparó el lapsus de la vicepresidenta con otra situación similar sufrida por el expresidente Duque:



“Cuando Duque dijo "así lo querí" en el funeral de su amigo, la izquierda lo destruyó y se burló. Ahora que Francia Márquez tuvo el error de que la Nasa prepara astrólogas, saltan los progres a justificar diciendo que un lapsus lo tiene cualquiera ¡Patéticos!”.



Lea también: ​Video: ¡Susto tricolor! Petro recibió banderazo en la cabeza tras el desmayó de un escolta



En defensa de la vicepresidenta salió el congresista del Pacto Histórico Gustavo Bolívar: “Un lapsus lingüístico lo tiene cualquiera. Pero la honestidad de Francia Márquez no la tiene todo el mundo”.



Del programa ‘Ella es astronauta’ hacen parte un grupo de niñas, entre los 9 y los 15 años, de 22 departamentos del país, que irán a las instalaciones de la Nasa en Houston.



El programa, que cuenta con aliados del sector privado y el apoyo de la Comisión Colombiana del Espacio –CCE, de la Vicepresidencia de la República, ofrece este tipo de formación, para incentivar la investigación y el interés por la ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas.