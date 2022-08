¿Qué transformaciones tendría el Esmad? nuevo Director de la Policía reveló detalles

Muchos son los cambios que se han rumorado tendría el Escuadrón Móvil Antidisturbios, Esmad, esto debido a las reiteradas declaraciones del presidente Gustavo Petro de que este grupo de la Policía necesita tener algún tipo de transformación.



Al respecto, este lunes el nuevo director de la Policía, general Henry Sanabria, manifestó que son varias las acciones que se propondrán para reformar el Esmad, entre ellas el que este se pueda convertir en una "fuerza disponible" que actuaría como "último recurso".



Sobre esa idea, el general Sanabria explicó que la "fuerza disponible" se conformaría como un grupo encargado de proteger la manifestación pública teniendo en cuenta los lineamientos internacionales del uso de la fuerza.



"Años atrás contábamos con un grupo de policías con una capacitación en el manejo de disturbios y motines, conocidos como la “fuerza disponible”. Esa fuerza disponible se conformaría como un grupo especial de protección a la manifestación pública y tomaría los lineamientos de las Naciones Unidas para la aplicación de la ley el uso de la fuerza", detalló el General.



Con relación a cuáles serían los cambios que tendría el escuadrón, el general Sanabria comentó que se buscará transformar, entre otras cosas, el uso de armas letales que es uno de los temas que más conmoción ha causado en el país, sobre todo por las acusaciones de que estas son mal utilizadas por los uniformados.



"Al Esmad se le señala, desde varios sectores, de haber afectado la integridad de jóvenes. Las escopetas calibre 12 fueron recogidas. Esa munición es prohibida, no se está utilizando. Revisión de este tipo de armas no letales. Por supuesto de los procedimientos cuando se trata de aprehender jóvenes que participan en estos hechos", dijo el General.



Sobre este tema, el Director de la Policía recalcó que la propuesta no es quitarle a los uniformados las armas letales porque, según enfatizó, en algún momento puede ser posible que el uso de estas armas sea necesario para no entrar en contacto directo con la población.

Además, el general Sanabria fue enfático en que el principal objetivo de la transformación del Esmad es que el uso de la fuerza sea lo último que se aplique porque primará el diálogo. De igual manera, indicó que el gobierno de Petro quiere implementar las "chaquetas rojas", el cual sería un grupo de gestores que actuarían en primera instancia.



"Necesitamos que esa fuerza de choque sea la última razón de ser. El señor presidente está utilizando una política que utilizó la Alcaldía de Bogotá y tuvo bastante éxito, la denominan “las chaquetas rojas”. Ellos serían los que inicialmente actuarían, frente a una situación que desborde los lineamientos para la manifestación pública. Siempre se colocaba al Esmad como fuerza primigenia", aseveró el Director.



Finalmente, el general Sanabria comentó que otra de las ideas es que cambie no solo el uniforme del Esmad, sino también algunos de sus símbolos representativos. "El cambio de color en la vestimenta y en los vehículos. Estamos adaptando vehículos blindados, como ambulancias, para que sean estos los que ingreses por los lesionados, tanto de la fuerza pública como manifestantes", precisó.