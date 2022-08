​Video: ¡Susto tricolor! Petro recibió banderazo en la cabeza tras el desmayó de un escolta

Un susto se llevó este jueves el presidente Gustavo Petro cuando, en medio de un discurso en el Amazonas, recibió un golpe en la cabeza por la caída de la bandera tricolor encima suyo.



Aunque el banderazo se lo llevó él, quien en realidad la pasó mal fue uno de los hombres que hacen parte de su esquema de seguridad, quien se desplomó estando a un lado del Mandatario y la bandera nacional.



Según se logró evidenciar, el símbolo tricolor se cae debido a que un escolta de Petro se desmaya y, al caer al piso, tumba la bandera que se desmorona encima del Presidente quien lo único que alcanza a decir es "uy, no se me caiga Colombia".



Segundos después de recibir el golpe y luego de percatarse de lo que en realidad había ocurrido, el Mandatario no duda en parar su discurso y auxiliar de inmediato al hombre que tuvo el percance.



De hecho, en los videos que se han compartido se evidencia cómo salen corriendo a ayudar al hombre otros guardaespaldas, miembros de la Fuerza Pública y hasta el ministro de Educación, Alejandro Gaviria. Incluso, varias de las personas que lo ayudan a levantar gritan solicitando un médico.



Aunque ni el Presidente ni desde el equipo de la Presidencia se han pronunciado sobre el accidente, se conoció que el escolta recibió atención médica y se encontraría bien de salud.