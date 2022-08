"Es una orden": Petro pidió a la Fuerza Pública capturar a "depredadores" de la Amazonía

En medio de su visita al departamento del Amazonas, el presidente Gustavo Petro ordenó a la Fuerza Pública capturar a todos aquellos que tengan responsabilidad en los incendios que se producen en la selva amazónica.



Al respecto, el Presidente manifestó que es prioridad capturar a quienes él califica como "depredadores" de la Amazonía colombiana porque no solo están cometiendo un delito ambiental, sino que además, están perjudicando a los seres humanos.



Lea además: "Espero sea la última vez que se elige un Contralor": Roy Barreras propone eliminar la Contraloría



"A la Cúpula Militar aquí presente, a las Fuerzas todas, del Ejército, la Fuerza Aérea, la Policía, yo les voy a dar una orden, salvar la selva amazónica es una asunto de seguridad nacional y de seguridad humana", dijo el Presidente.



Durante su discurso a la comunidad de Leticia, el Mandatario recalcó que hay que utilizar los instrumentos que sean necesarios para erradicar esta práctica y, además, para dar con las personas que se dedican a ella.



"Les solicito en primer lugar, la captura de los grandes depredadores de la selva amazónica, es una orden y les pido a ustedes usar los instrumentos que tenemos o los qué hay que adquirir para que cualquier fuego pueda ser apagado", mencionó Petro.



Lea también: "La Contraloría no va ser usada para perseguir opositores": Carlos Hernán Rodríguez



El presidente Petro destacó, además, la importancia que tiene la selva amazónica para Colombia y el mundo entero, además hizo un llamado frente al deterioro que ha tenido esta zona ambiental de suma relevancia para la humanidad.



“Si se acaba la selva amazónica, haría que la humanidad llegara a un punto de no retorno en donde ya no sería posible salvarnos, toda el agua de Colombia, hasta la que llega al Océano Caribe tiene su origen fundamentalmente en esta selva que nos rodea”, explicó Petro.