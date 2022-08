"La Contraloría no va ser usada para perseguir opositores": Carlos Hernán Rodríguez

Con un apoyo de todos los partidos que le representaron 260 votos, fue elegido éste jueves por el Congreso pleno como nuevo contralor general de la República, el abogado vallecaucano Carlos Hernán Rodríguez Becerra, para el periodo 2022-2026 quien reemplazará a Carlos Felipe Córdoba.



Tras su elección Rodríguez envió un mensaje que su gestión estará enmarcada en la independencia y que no convertirá a la Contraloría en el espacio de persecución de los opositores políticos.



En total Rodríguez Becerra sacó 260 votos, en el Senado la votación 94, 9 en blanco y uno por María Fernanda Rangel, mientras que en la Cámara tuvo 166, en blanco 14 y Elsa Rodríguez 1.



Recordó que en su proceso de elección se reunió con todas las bancadas, a las cuales les dijo que sin importar que estén con el gobierno o no, “respetaré el principio de independencia frente al gobierno y frente al Congreso... un gobierno no puede, no debe tener una contraloría abyecta, no la necesita. Un gobierno debe tener una contraloría independiente que le permita realizar su acción de gobierno”.



El nuevo funcionario notificó a todas las contralorías departamentales y a las gerencias territoriales que “no pueden ser utilizadas como instrumento político para perseguir a un opositor, no pueden ser instrumentos de chantaje”.



Advirtió que los apoyos que consiguió no dieron fundamentados en “una repartija burocrática, están totalmente equivocados quienes piensen que el apoyo que toma la iniciativa de respaldar mi nombre fue por eso” y manifestó que “no seré un amanuense del gobierno, están equivocados lo único que han pedido es que sea transparente e independiente, les dije que bajo ningún circunstancia va ser una contraloría utilizada en contra de los opositores”.



Insistió en que “una cosa es el gobierno, una cosa el control y otra cosa el Congreso...el Congreso quiere un contralor que de independencia, que sea autónomo”.



También destacó que en su gestión a que haya una real participación de la ciudadanía, que la misma no sea sólo de papel. Un aspecto más que planteó es que en su administración si aplica el uso “del espejo retrovisor” porque el control fiscal no debe ser selectivo sino en general.



Finalmente sostuvo que espera que con todas las bancadas del Congreso se identifiquen esos principios de independencia y transparencia con los cuales fue elegido, sobre la base que no hará una feria burocrática en los cargos.

La elección

La sesión del Congreso pleno arrancó con el paso al costado de la que fuera por varias semanas la candidata más fuerte, María Fernanda Rangel. En la carta de renuncia Rangel, sostuvo que “tuve toda la oportunidad de prestarle mi servicio a Colombia y a los proyectos democráticos del nuevo gobierno, con mi formación, mi experiencia, con los valores y capacidad que me infundó mi familia, sin embargo las circunstancias políticas no se dieron”.



“Quiero agradecerles a todos, especialmente a mi familia, y a todas las personas que realmente me acompañaron durante este proceso, pero declino mi aspiración para ser la segunda mujer contralora de Colombia”, indica en particular en su comunicación.

La hoja de vida

Rodríguez es abogado de la Universidad Santiago de Cali, Especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Santiago de Cali y Magister en Derecho Constitucional de la Universidad Libre de Colombia, con más de 23 años de experiencia en el ejercicio de funciones públicas.



En su vida pública ha ejercido como Auditor General de la República, Contralor del Departamento del Valle del Cauca, Secretario de Planeación del Departamento del Valle del Cauca, Presidente de las Comisiones de Plan y Presupuesto de la Asamblea Departamental del Valle del Cauca y Presidente de las Comisiones de Plan y Presupuesto del Concejo del Municipio de Palmira (Valle), además de más de 17 años de docente en derecho privado, público y constitucional en las facultades de Derecho de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, San Buenaventura de Cali y Santiago de Cali.